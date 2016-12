El Gobierno saca a concurso la obra de rehabilitación de Ikust Alaia

La biblioteca municipal se encuentra, desde octubre de 2015, en el CBA de la plaza de San Juan. Hasta entonces, ocupaba Ikust Alaia, villa de la calle Mayor ahora llamada a acoger en el futuro el museo de la ciudad, una propuesta recogida en el programa de la coalición de Gobierno para este mandato y que ha empezado a dar ya algunos pasos.

El alcalde, José Antonio Santano, explicó ayer que en el seno del área de Cultura se abrió un proceso de reflexión sobre el contenido museográfico de este futuro equipamiento en el que «Luis Mariano tendrá una especial relevancia gracias a la gran colección con la que cuenta el Ayuntamiento. Pero no será la única». El Irun de los siglos XIX y XX se verá reflejado en la instalación, «el ferrocarril y la Aduana, el Irun industrial, la vertiente etnográfica... Aún no se ha licitado el proyecto museográfico, pero sí manejamos algunos criterios. No queremos algo estático que se visita una vez y punto. Hoy en día, eso está cambiando y queremos ir a un centro moderno, con contenidos audiovisuales y al que merezca la pena hacer visitas periódicas. Queremos hacer un museo que sea dinámico, actual».

Consolidar Ikust Alaia

Luis Mariano tendrá gran relevancia pero también otros temas del Irun de los siglos XIX y XX



La idea es respeter la distribución actual y centrarse en aspectos de seguridad y accesibilidad

Todo esto llegará más adelante. De momento, lo que el Gobierno Municipal ha aprobado esta semana es el concurso público para la redacción del proyecto de adecuación de la villa Ikust Alaia con un gasto máximo de 72.000 euros (45.000 para la redacción del proyecto y 27.000 para la dirección de obra). Santano recordó que se trata de «un edificio con un gran valor para la ciudad cuya propiedad compartimos con Kutxa, aunque es cierto que la gestión corresponde el Ayuntamiento con el compromiso de destinarlo a actividades culturales».

La antigua sede de la biblioteca es una construcción «bien valorada, con sabor, con historia» y por eso la actuación será limitada. «Hablamos de instalar un ascensor y de otras mejoras para garantizar la accesibilidad, de actuar en el tejado y en la estructura para consolidar la edificación con el objetivo de que pueda servir como museo... Pero no planteamos grandes cambios en el interior y queremos respetar en lo posible la distribución actual». Todo ello desde la premisa de que para desarrollar ese proyecto de museo de la ciudad «el sitio adecuado es éste», sentenció Santano.

Cuerpo de guardia de Behobia

En su sesión de esta semana, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación de la obra de rehabilitación del edificio del cuerpo de guardia de la antigua Aduana de Behobia. La empresa Lurgoien será la encargada de la recuperación exterior de este histórico edificio junto al Bidasoa y de su adecuación interior para usos sociales de barrio, fundamentalmente orientado a un espacio lúdico de encuentro para personas mayores.

El contrato es por un total de 451.843 euros con un compromiso de finalizar los trabajos en un plazo de 10 meses a partir de que arranquen las obras, «hacia finales del mes de enero o principios de febrero», estimó el alcalde, que incidió en la importancia «de recuperar y mantener los edificios históricos de la ciudad que, desgraciadamente, no son muchos».