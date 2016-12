«Estamos en la pelea por los primeros puestos y eso es lo importante»

Los últimos resultados no engañan, pero la clasificación tampoco. En el vestuario del Real Unión son conscientes de que el último tramo de la primera vuelta no ha sido bueno, pero también subrayan que el equipo ha acabado a solo tres puntos del segundo clasificado.

La mala racha del conjunto irundarra he llegado en las cuatro últimas jornadas, pero la plantilla unionista tiene claro que con trabajo volverán los buenos resultados y que el equipo estará peleando por estar entre los cuatro primeros.

Uno de los problemas que ha tenido el Real Unión ha sido la falta de gol, pero el máximo goleador unionista, Jorge Galán, apunta que «no hay que verlo así. El equipo está trabajando bien y haciendo ocasiones, pero algunas veces entran y otras no. Hay que tener paciencia porque los goles volverán. Lo que más duele, sin ninguna duda, es perder los partidos, aunque no puedo esconder que no poder ayudar al equipo con goles es algo que me fastidia».

A todo el mundo le queda en la retina lo que pasó en el último encuentro y el delantero navarro reconoce que «fue doloroso perder y también perder la oportunidad de acabar la primera vuelta segundos, pero esto sigue y hay que levantarse. Durante los primeros minutos fuimos el Real Unión de siempre, pero ellos tuvieron una, la metieron y cambió el partido».

Lo que sí quiere dejar claro es que «ni mucho menos nos han cortado el cuello. Estamos luchando por estar arriba y tenemos que seguir así, porque eso es lo importante. Si alguien dice que hay que hacer saltar las alarmas, está mintiendo».

Jorge Galán cierra la primera mitad del campeonato con siete goles en su cuenta y como el quinto mejor realizador del grupo segundo. El '9' ha conseguido marcar cerca del 40% de los goles conseguidos por el conjunto irundarra. El realista Bautista, que ya sabe lo que es marcar en Primera, es el pichici con trece tantos.

Rota la mala racha

El Real Unión llegó al partido ante el Navalcarnero después de tres jornadas sin marcar. Aunque el gol no valió para nada, fue Josu Ozkoidi el que rompió esa mala racha.

Al recordar el encuentro ante los madrileños no da importancia a su gol y destaca que «los partidos en los que se nos cierran atrás nos cuesta sacar adelante, pero eso es algo que le pasa a todo el mundo. Luego ellos metieron todo lo que tuvieron y no supimos contrarrestar eso».

Insistiendo en los problemas que está teniendo el equipo para ver puerta en esta época de la temporada, Ozkoidi no esconde que «llevamos un tiempo que nos cuesta marcar goles, pero no sé si podemos decir que eso nos pese durante los partidos. Nosotros trabajamos como siempre y a veces es normal que se den estas malas rachas de cara a gol».

Y hablando de malas rachas, el unionista comenta que «es normal que a lo largo de la temporada también tengamos malas rachas de resultados. Estos últimos partidos, con 3-0 y 1-3, duelen más, pero al final son seis puntos y a esto se le puede dar la vuelta rápidamente. No hay que alarmarse porque esto es muy largo y otros años ya hemos visto que lo importante no es cómo se empieza, si no cómo se acaba. Vamos a seguir trabajando porque estamos en la pelea con los primeros y eso es lo que queremos».