Cuatro partidos sin ganar pero a solo tres puntos del segundo

No ha sido el cierre del 2016 soñado por la afición del Real Unión. Seguro que los jugadores tampoco esperaban algo así. Después de siete jornadas sin perder, los irundarras han acabado el año con dos derrotas consecutivas y fuera de los puestos de play-off. Caer en San Sebastián de los Reyes no fue plato de buen gusto, un 3-0 en contra nunca lo puede ser, pero el 1-3 ante el Navalcarnero del domingo en el Stadium Gal dolió especialmente. Y no solo por el resultado, si no por esa sensación que dejó el equipo de no estar, ni mucho menos, en su mejor momento. Y ahora quedan dos semanas sin liga en las que darle vueltas a lo acontecido.

La primera vuelta deja un sabor un tanto agrio y el Real Unión debe mejorar en algunos aspectos, pero el análisis general no puede ser malo. Y es que la clasificación, que a fin de cuentas es la que marca si las cosas se están haciendo bien o mal, coloca al equipo de Irun con los mejores del grupo segundo después de diecinueve jornadas.

Hasta la jornada diecisiete

Dejando a un lado los dos últimos encuentros, la trayectoria del conjunto irundarra estaba siendo más que notable. Tras haber caído 1-0 en el Salto del Caballo ante el Toledo, los txuribeltz consiguieron encadenar siete jornadas consecutivas sin perder y se colocaron en tercera posición a dos puntos del segundo.

Incluso antes de los dos empates a cero ante Arenas y Logroñés, los unionistas habían sumado tres victorias seguidas y en la jornada quince eran terceros a un solo punto del segundo y a tres del líder, el sólido Albacete.

Poco más se le podía pedir al equipo hasta entonces, aunque tampoco se puede obviar que los dos últimos resultados han afeado todo el trabajo realizado durante más de tres meses.

Lejos del líder

Las dos derrotas con las que el Real Unión ha cerrado el año le han alejado del primer puesto, ya que los manchegos han puesto un ritmo que nadie está pudiendo seguir. Son primeros con 37 puntos y el segundo, el Toledo, tiene 32.

El equipo entrenado por Asier Santana se ha quedado lejos de la pelea por el primer puesto, aunque sigue metido de lleno en la lucha por las plazas que dan derecho a disputar el play-off de ascenso a Segunda División.

De hecho, el Real Unión cierra la primera vuelta en quinta posición con veintinueve puntos, los mismos que tiene el Leioa, cuarto clasificado, a uno del Gernika, que es tercero, y a tres de los toledanos, que son segundos.

Ahora toca descansar hasta después de Reyes, cuando el Mensajero visitará el Stadium Gal. Nos pedimos una victoria para empezar bien el 2017.

Copa Federación

Tras eliminar a la Peña Sport, el Alavés B será el próximo rival.