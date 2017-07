Inés Pablos Echepare (Estudiante de matrícula y premio): «No estudio la víspera del examen, pero tampoco tres semanas antes» Inés, frente al Instituto Pío Baroja donde ha realizado el Bachillerato. / F. DE LA HERA La joven irundarra ha realizado un Bachiller casi perfecto, sólo le han faltado cuatro décimas, pero tiene una matrícula de honor y un premio YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Martes, 11 julio 2017, 00:10

Jaime Gil de Biedma escribió «que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante». Inés Pablos, que ha cumplido en marzo la mayoría de edad, poco a poco está comprendiendo lo en serio que va la vida. El acelerador lo tiene puesto en llevarse la vida por delante. La vida de estudiante, al menos, la tiene más que dominada. Acaba de terminar el Bachillerato en el Instituto Pío Baroja con un 9,56 y ha ganado uno de los quince premios extraordinarios de Bachillerato que convoca el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La vida va en serio, eso Inés aún no lo sabe, pero ella también va en serio, así que no tardará en comprenderlo. Seguro que en ese examen también sacará buena nota, incluso matrícula de honor.

-Vamos a intentar hacer una entrevista de nota. Yo he estado estudiando, pero supongo que menos que tú...

-Bueno, yo desde hace días estoy de vacaciones y te prometo que no he tocado los apuntes.

-Los tendrás más que aprendidos después de tanto estudiar, ¿no?

-¡No tanto!

-No me digas que eres de las que lo deja todo para el día antes del examen, ¡no me lo creo!

-(Risas) No, pero tampoco creas que me pongo a estudiar tres semanas antes. Intento que no me pille el toro, soy previsora, nada más.

-Y seguro que tendrás los apuntes más 'txukunas' de la clase...

-Eso no lo sé, pero sí que me hago resúmenes o esquemas para visualizarlo todo mejor. Y sí, soy ordenada.

-¿Dónde has aprendido a ser tan disciplinada?

-¡Ni idea! Siempre he sido buena alumna, eso sí. Me he marcado unos objetivos que creía que podía alcanzar y he luchado por ellos. Desde pequeña he estudiado música, ahí no puedes dejarlo todo para el último momento, así que estoy acostumbrada.

-Supongo que no todo será estudiar. Cuéntame, ¿qué te gusta?

-La música me encanta, toco el violín desde los nueve años, pero también me gusta leer.

-¿Qué lees cuando no lees los apuntes?

-Me encanta 'Los juegos del hambre', es mi libro favorito. Soy muy 'friki' de la saga.

-Si hubiera que competir, sin duda, tú serías nuestra Katniss Everdeen.

-(Risas) ¡Vale!

-Si te gusta leer, supongo que las letras serán tu fuerte.

-Me encantan los idiomas, sí, pero lo que creo que se me da mejor son las matemáticas.

-¡Esta sí que es una buena ecuación! Te gustan las letras, se te dan bien las matemáticas... ¿qué te ha bajado la nota?

-(Risas) ¡Gimnasia! Eso sí que se me da mal. Siempre he sido la última corriendo. Los deportes no me gustan, eso lo tengo claro. Menos mal que en segundo no había gimnasia...

-Con gimnasia o sin ella, has conseguido una de las dieciséis Matrículas de Honor del Instituto Pío Baroja.

-Sí, ha sido increíble. Cuando nos dieron el boletín de notas la tutora me comentó que podría tener matrícula, pero no me lo esperaba.

-¿Ha sido difícil el Bachillerato?

-Bueno, ha sido cambio. Yo estudiaba en Hondarribia, en Ama Guadalupekoa, y para hacer el Bachillerato me vine a Irun, al Pío Baroja.

-Uno siente que se hace mayor cuando empieza el Instituto, ¿verdad?

-Sí, aquí te das cuenta que la cosa va en serio. Estaba acostumbrada a un sitio pequeño, con mis amigos de toda la vida. En el Instituto cambia la gente, los profesores, el método... ¡todo!

-Y después de dos años de cambio, llega la Selectividad...

-Eso es. Después de dos años intensos, hacer la Selectividad también ha sido duro.

-Con Matrícula de Honor en el Bachillerato, ¡habrá sido pan comido!

-Bueno, iba tranquila, eso sí, pero los exámenes tienen su aquel. Lo bueno para mí es que no iba preocupada por alcanzar una nota. Eso creo que me ha dado calma.

-¿Qué quieres estudiar? ¿Números o letras?

-¡Letras! Quiero estudiar traducción. En septiembre me iré a Vitoria. Otro cambio.

-Está demostrado que los cambios se te dan bien, ¿nerviosa?

-Ahora no. Ahora toca disfrutar del verano, pero ya estoy haciendo mis pinitos en la cocina para poder sobrevivir en Vitoria.

-¡Importante! Deberían cambiar la gimnasia por unas clases de cocina...

-Yo estoy aprendiendo lo básico, nada complicado. (Risas)

-Después de la Selectividad y con la universidad en el horizonte, decides presentarte al premio del Gobierno Vasco, otro examen.

-Nos animó Miren Pérez, nuestra tutora. Ella nos dijo que probásemos la experiencia de presentarnos. Recuerdo cómo nos decía: «Sé que están los sanmarciales a la vuelta de la esquina y que estáis cansados de dos años intensos de estudios, pero no perdéis nada».

-¡A Bilbo!

-Sí, unas amigas y yo nos animamos y nos fuimos el 13 de junio a hacer el examen a Bilbo. Era martes...

-¿Martes y 13?

-Ya me hicieron chistes en casa antes de irme, sí, pero me fue bien.

-¿Qué tuviste que hacer?

-Cuatro exámenes: inglés, lengua, mate y euskera. Había muchísima gente, creo que nos presentamos más de seiscientas personas.

-¿Pensaste que podrías ganar?

-¡Qué va! El día que salieron las notas ni me acordaba.

-¡Cómo no!

-No, era el día de San Marcial. ¡Ni lo pensé!

-El día perfecto para celebrar...

-¡Y tanto! Teníamos comida familiar, lo comenté y todo el mundo se puso muy contento. ¡No me lo esperaba!

-¿Y ahora qué?

-Ahora descansar, el año que viene gracias al premio podré irme a un país del extranjero todo el verano.

-Falta la última pregunta de este examen, la importante, ¿cuál es tu secreto?

-No tengo secretos. Mi consejo es atender en clase. A mí en clase se me quedan muchas cosas, así estudiar en casa es más fácil.