'VIII Bikingo Eguna' para disfrutar de los deportes de deslizamiento Matías Biosca, Iñaki 'Triki' Navascués, Juan Luis Silanes y Katrin Martínez. / F. DE LA HERA La cita que propone HS2 Kluba es hoy y mañana en Kai Zaharra | El padel surf será uno de los protagonistas principales del fin de semana y también habrá hueco para el crossfit I. A. HONDARRIBIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:24

HS2 Kluba-Hondarribia Sup Skola no falla a su cita de esta época del año y propone este fin de semana el Bikingo Eguna, que se celebrará hoy de 10.00 a 20.00h con fiesta después en el local de la calle Gabarrari, y mañana por la mañana. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Juan Luis Silanes, recordó en la presentación de ayer que «es la octava edición y una oportunidad muy buena para conocer unos deportes no tan comunes y para disfrutar a lo largo de las dos jornadas. Es un evento que está pensado tanto para niños como para mayores, puesto que tiene muchas actividades».

Detrás de HS2 y del Bikingo Eguna está Iñaki 'Triki' Navascués, quien asegura que «año a año nos hemos ido adaptando a los deportes que más fuerte están pegando. Intentamos transmitir nuestras aficiones y nuestro estilo de vida. Como Hondarribia no es el lugar ideal para hacer surf, nos amoldamos con otras disciplinas como surf-skate o padel surf. Ya tenemos todo preparado y solo podemos pedir que el tiempo nos respete».

'Triki' explica que «el evento empezará con los mayores en padel surf, que irán hasta Amuitz, luego empezarán los menores de dieciocho años, con un recorrido más corto hasta la playa, y también los más pequeños pueden probar las tablas grandes». Además, añade que «pararemos al mediodía y a partir de las 16.30h retomaremos la actividad. También tendremos deporte adaptado, vendrá gente de Aurreratu Elkartea, Indara de Errenteria y por mediación de la Federación Vasca de deporte adaptado. Hacia las ocho de la tarde haremos la entrega de premios en nuestro local de la calle Gabarrari».

Katrin Martínez, del club de surf, recuerda que «a partir de las 10h estaremos con las inscripciones, hasta las 10.30 los mayores y hasta las 11.00 los pequeños. Esperamos buen ambiente a pesar de que quizás el tiempo no sea bueno».

Sitio para el crossfit

Por su parte, Matías Biosca, de Crossfit Drakkar Hondarribia, quiso «agradecer a HS2 Hondarribia por invitarnos. Repetimos el esquema del año pasado, con una competición por parejas en la que hay cuarenta inscritas de los tres box oficiales de la comarca: Drakkar Hondarribia, Irun y Hendaia. El sábado serán entrenamientos y clasificatorias y el domingo, las finales. Tenemos también actividades para los niños, para que vayan conociendo este deporte».

El programa de hoy es el siguiente: 10.00-11.00, inscripciones; 11.00, breafing; 11.30, salida de categoría open y amateur; 12.00, salida de txiki SUP XL; 12.30, salida txiki SUP; 14.00, entrega de premios; 14.30, entrega de premios SUP; comida; 15.30, SUP adaptado; 16.30, YOW surf skate jaia; 16.30, taller de globoflexia; 20.30, en el local de la calle Gabarrari, entrega de premios y fiesta.