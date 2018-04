Más que día, semana del libro en Zuloaga Etxea Ayer empezaron las visitas de centros escolares a la biblioteca. La biblioteca invita a participar en un 'bookcrossing' o intercambio de libros | Liberará medio centenar de libros y DVDs para que quienes los encuentren los puedan leer o ver I.A. HONDARRIBIA. Martes, 24 abril 2018, 00:44

Ayer se celebró el Día internacional del libro, evento que la biblioteca municipal ha decidido prorrogar durante toda la semana. Habrá visitas guiadas para escolares y jubilados, sesión de cuenta cuentos infantil y la propuesta más singular es el 'bookcrossing' o intercambio de libros.

Esta iniciativa tiene por objeto difundir la cultura y promover el hábito de la lectura como experiencia recreativa. Desde la biblioteca municipal se liberarán en torno a 50 ejemplares, entre libros, cómics, cuentos infantiles, DVDs, etc... 'Sisifo maiteminez', 'El perro de los Baskerville' o 'The Name of the Rose', junto con algún ejemplar de la saga Kika Superbruja, son algunos de los títulos que se liberarán en plazas y lugares públicos de la localidad, para que sean encontrados por un futuro lector o lectora, quien, a su vez, deberá liberar el ejemplar una vez que lo haya leído. A través de su cuenta de twitter (@Hliburutegia), cada día se ofrecerán pistas sobre la localización del libro, cómic o DVD liberado.

Los libros liberados en el 'bookcrossing' serán fáciles de identificar, ya que estarán acreditados con sus correspondientes pegatinas y contendrán las instrucciones necesarias para facilitar al lector o lectora su participación en la campaña. La persona que encuentre un libro de estas características debería: entrar en la página web oficial de la iniciativa (http://www.bookcrossing-spain.com) e indicar en qué lugar ha encontrado el libro. Quien quiera, puede dejar un comentario sobre el libro en esa misma web. Y es que el BookCrossing es un gran grupo de lectura gratuito que no conoce límites geográficos, y que ofrece la oportunidad no sólo de intercambiar libros, sino de intercambiar opiniones sobre las lecturas realizadas.

Visitas y cuenta cuentos

A lo largo de esta semana hay organizadas hasta ocho visitas guiadas. Ayer fue el turno de jóvenes del Instituto Talaia y también de una primera remesa de alumnos de Primaria del Colegio San José, que en total enviará a cerca de 130 niños y niñas a la renovada instalación.

Hoy también habrá visita de dos asociaciones de la tercera edad, Nagusilan y Kasino Zaharra

Además, hoy a las 18.00 Lupe Lekuona protagonizará una nueva sesión de cuentacuentos, dirigida a niños y niñas de entre 4 y 7 años. La entrada es libre, hasta completar las 40 plazas del aforo.