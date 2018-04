Los romanos no salían de su asombro Portu La resurrección de Jesús ha hecho caer a la escuadra de romanos en la parroquia I.A HONDARRIBIA Domingo, 1 abril 2018, 22:06

No tanta como el viernes en la Procesión del silencio, pero también ha ha sido mucha la gente que se ha acercado a la calle Mayor y a la parroquia, con intención de presenciar el último y singular acto religioso de la Semana Santa en Hondarribia.

Los mismos romanos que el viernes se habían mostrado implacables con Jesús han sido los protagonistas. Y no han salido muy bien parados, precisamente.

Poco antes de las diez de la mañana, con su ‘Marcha lenta de los Romanos’, los soldados se han dirigido hacia a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano. El golpe de sus lanzas ha marcado su caminar, contemplado con curiosidad sobre todo por los niños. En sus retinas ha quedado para muchos años lo que vieron, en algunos casos por primera vez.

El templo estaba lleno, y público y romanos, éstos colocados frente al altar, han escuchado el Evangelio, en el que se ha relatado la resurrección de Jesús, el mismo que ellos habían enviado a la cruz y a la muerte días atrás.

En ese momento el coro y el órgano entonaron el ‘Gloria in excelsis Deo’ (Gloria a Dios en el Cielo) y los romanos se han desplomado. Su capitán ha sido el primero en despertar y ha ido comprobando que sus soldados no lo hacían, por lo que él también ha vuelto a desmayarse. Poco después, los romanos sí han despertado y, con los cascos mal puestos y las lanzas del revés, han salido de la parroquia y se han ido por la calle Mayor. No han sido testigos de la ttopara, el encuentro entre Jesús y la Virgen.

A mediodía esa misma calle ha tenido un color distinto, con la celebración de la sokamuturra, primera de dos que hay siempre en estas fechas. La segunda servirá para cerrar el lunes la romería de Guadalupe, donde habrá mercado, toka (11.30), bertsos de Andoni Egaña y Sebastián Lizaso (12.00), juegos infantiles (16.00), deporte rural con los harrijasotzailes Joseba Ostolaza y Udane Ostolaza y los aizkolaris Ernesto ‘Bihurri’ Ostolaza y Hodei Ostolaza (17.00), de nuevo Egaña y Lizaso (18.00) y sokamuturra (18.30).