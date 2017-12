La recogida de juguetes de Cruz Roja comienza mañana La recogida de juguetes de Cruz Roja arranca mañana. / F. PORTU Estará activa hasta el día 19 con el objetivo de colaborar con la infancia más desfavorecida E.P. HONDARRIBIA. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:25

Cruz Roja ha presentado un año más su campaña de recogida de juguetes bajo el lema 'Sus derechos en juego' para que nadie se quede sin regalo esta Navidad. La iniciativa, que se lleva a cabo desde hace casi veinte años, comienza mañana y se prolongará hasta el próximo martes día 19. Los que deseen colaborar pueden hacerlo en el local que Cruz Roja Hondarribia tiene en el Puntal. El horario de recogida es de 17.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 10.00 a 13.30 los sábados.

El llamamiento busca recoger juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas para los niños, niñas y adolescentes de las familias más necesitadas para garantizar su derecho al juego y que no se convierta en un elemento de discriminación.

Los que más sufren

Desde Cruz Roja aseguran que la infancia es uno de los colectivos que más sufre la pobreza en los hogares porque las familias tienen enormes dificultades para asumir los gastos más básicos. En ese contexto, se intenta llegar a la mayoría de menores desfavorecidos de la ciudad.

La campaña también busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia y movilizará a personas voluntarias para entregar los juguetes. El reparto se realizará los días 22 y 23. A través de la campaña 'Sus derechos en juego', activa en todo Gipuzkoa, Cruz Roja pretende recoger más de 4.000 juguetes nuevos para 1.600 niños.