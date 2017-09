El PSE-EE apremia para que se realicen en el fuerte de Guadalupe las prospecciones previstas I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:56

El PSE-EE de Hondarribia ha «reiterado que se lleve a cabo una prospección, previa solicitud a Aranzadi de una prospección con georadar. En el caso de dar un resultado positivo se aplicaría la ley 52/2007 conocida popularmente como 'Ley de Memoria Histórica', cuya aplicación reclamamos».

Recuerdan los socialistas que «sólo falta que el Ayuntamiento dé los pasos necesarios, ya que la partida económica necesaria, ya está aprobada. En los presupuestos de 2017, se reservaron 5.000 euros para este concepto».

El PSE-EE ha preguntado al alcalde «¿qué razones hay para que esto no se haya realizado? Teniendo la partida aprobada se debe ejecutar y llevar a cabo la prospección y de este modo solucionar de manera definitiva esta cuestión, sea en un sentido o en otro. Por eso pedimos al Ayuntamiento de Hondarribia responsabilidad e implicación y que aplique lo ya aprobado. Creo que uno de los objetivos que debemos marcarnos en la actualidad es investigar y aclarar todos estos casos y más si se trata de uno de los lugares de memoria más emblemáticos de Hondarribia».

Al dirigirse al alcalde y al equipo de gobierno, el PSE-EE recuerda que «diversos estudios y publicaciones recogen la importancia del fuerte de Guadalupe, sus inmediaciones y lo ocurrido en él. Pero quedan cuestiones pendientes. Nos referimos al caso de varios milicianos que fueron hechos prisioneros y fusilados en el mismo fuerte. No sabemos quiénes eran, y posiblemente no lo sepamos nunca, y no sabemos si sus restos todavía están en el fuerte o no. Hay indicios para pensar que sus restos puedan estar todavía allí y la mejor manera de salir de dudas es hacer una prospección para aclarar esta cuestión de manera definitiva».