El pleno aprobó una modificación del presupuesto de 5,67 millones El pleno aprobó una modificación de créditos adicional del presupuesto del 2018 de 5,67 millones. La propuesta salió adelante con los votos de PNV, Abotsanitz y PSE-EE | EH Bildu no participó en la votación por «haberse tratado el tema un lunes a la mañana, cuando no podemos acudir» EDU PRIETO HONDARRIBIA. Domingo, 29 abril 2018, 00:30

El pleno celebrado el jueves aprobó la primera modificación de créditos para el 2018, una subvención de 200.000 euros a Musika Eskola y las propuestas de reconocimiento de dedicación exclusiva del concejal de la oposición y aumento de dedicación de dos Tenientes de Alcaldía, entre otros puntos. A la sesión, que se prolongó durante cuatro horas y cuarto, no acudieron el concejal José Miguel Ochoteco (PP) y Mikel Garmendia (EH Bildu).

El primer punto del orden del día cedió el protagonismo a la moción presentada por Txingudi Ikastolako Guraso Elkartea, que busca cambiar la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. El objetivo de la moción, presentada y aprobada también en Irún, es llevar al Parlamento de Vitoria una propuesta de modificación de la legislación que ayude a solucionar el problema en los accesos al centro. La moción recibió el respaldo de toda la corporación.

Otro de los puntos tratados fue la propuesta de reconocimiento de dedicación exclusiva del jefe de la oposición, tal y como viene recogido en el artículo 33 de la Ley de Instituciones locales de Euskadi, que corresponde a Abotsanitz. El partido manifestó su alegría por «haber recogido por fin este derecho que se recoge en la ley» y se mostró «conforme» con la remuneración acordada, que establece que sea la más baja de entre todos los concejales a tiempo completo, con una reducción del 10% siguiendo los criterios de Eudel.

En relación a este punto, EH Bildu aseguró que «este tema produce varios contrasentidos sobre la profesionalización de la política. «Nuestro grupo va a votar a favor porque nos hemos beneficiado en otros ayuntamientos y porque creemos que va a ser beneficioso para el trabajo de la oposición». Más crítico se mostró el PSE-EE. Su portavoz, Iosu Álvarez, manifestó que «es una ley orientada al bipartidismo, que perpetúa un modelo y que es peligroso para el resto. La oposición somos todos, y esto rompe el equilibrio con el resto de partidos». La propuesta fue aprobada por todos los grupos políticos presentes a excepción de PSE-EE, que se abstuvo.

El punto sexto, el correspondiente a la propuesta de aumento de dedicación de dos Tenientes de Alcaldía, fue aprobado con los votos a favor del PNV Y Abotsanitz y las abstenciones de EH Bildu y PSE-EE. Fueron rechazados los escritos de PP y PSE-EE relacionados con la asignación del resto de portavoces del grupo de la oposición con los votos en contra de PNV y EH Bildu y la abstención de Abotsanitz.

Mejora del presupuesto

El pleno aprobó la primera modificación de créditos adicional para el 2018 por valor de 5,67 millones de euros. El alcalde, Txomin Sagarzazu, aseguró que «el Ayuntamiento no tiene deuda viva ni préstamos. Por cuarto año consecutivo no hemos incrementado las tasas y tampoco vamos a hacerlo en 2019. Tenemos buena salud económica y queremos aprovecharla para llevar a cabo los proyectos fijados». Entre ellos, la compra del local de Molla Ibilbidea, 3 (1,1 millones de euros), las reformas de Saindua Gaztelekua (550.000 euros), la actuación en algunos bidegorris (305.000 euros) o las mejoras en el albergue de Goiko Errota (240.000 euros).

La propuesta salió adelante con los votos a favor de PNV y Abotsanitz, que «vio más luces que sombras en la propuesta», y PSE-EE, que percibió «desatención de las necesidades reales del ciudadano en aspectos como la vivienda de alquiler o políticas de empleo municipal». En cambio, EH Bildu quiso mostrar su enfado por «haber convocado la Comisión de Hacienda un lunes por la mañana, sabiendo que nosotros no estamos liberados y no íbamos a poder formar parte». En consecuencia, la formación no tomó parte en las votaciones referentes a este tema.

En el apartado de mociones, se aprobaron por unanimidad todas las presentadas. La primera, a petición de Abotsanitz, en relación a la falta de regulación sobre la utilización de los equipamientos culturales de la ciudad. Las otras dos, presentadas por EH Bildu, confirmaron el compromiso para que el plan de igualdad siga adelante y la condena a la agresión que la asociación Muara sufrió la noche del 21 de abril.