La EGO ofrece en Itsas Etxea uno de sus cuatro conciertos del verano 84 jóvenes músicos componen actualmente la EGO. La gira incluye a nuestra ciudad junto con Bilbo, Donostia y Gasteiz I.A. HONDARRIBIA. Martes, 18 julio 2017, 00:05

Ayer ya se habían vendido tres cuartas partes del aforo que tiene el auditorio Itsas Etxea para el concierto que hoy ofrecerá allí, a partir de las ocho de la tarde, la EGO (Euskal Herriko Gazte Orkestra - Joven Orquesta de Euskal Herria). Las últimas entradas se venderán a partir de las seis de la tarde, a doce euros para los adultos y cinco para los menores de dieciocho años.

Un año más, Hondarribia e Itsas Etxea se cuelan en esta gira veraniega de la gira y se pone a la altura de Donostia, Bilbo y Gasteiz y de escenarios con soler como Victoria Eugenia, Euskalduna y Teatro Principal. La orquesta estrenará hoy en Hondarribia su repertorio con 'Scheherezade' de Nikolai Rimski-Korsakov y con 'Danzas sinfónicas de West Side Story' de Leonard Bernstein, para seguir mañana, el jueves y el viernes en las tres capitales vascas.

La primera es una suite sinfónica, inspirada en 'Las mil y una noches' y la segunda es una recopilación de la obra más conocida del compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, que tanto éxito tuvo tanto en su formato de musical en Broadway como cuando se hizo la película.

Esta gira coincide con el vigésimo aniversario del nacimiento de la EGO, al abrigo de una fundación. En este tiempo, la orquesta ha ofrecido más de 150 conciertos de música sinfónica y de cámara, visitado media docena de países y reunido a más 120.000 espectadores. Cerca de 1.200 jóvenes han pertenecido en algún momento a la EGO, que pretende proporcionar un cauce de formación musical orquestal alternativo, poner en relación a los jóvenes músicos con el mercado laboral, promocionar valores musicales y ser un incentivo para el estudio musical.

Desde la EGO apuntan que «la apuesta de una programación muy compleja no es otra que el formar a nuestros jóvenes en un repertorio profesional. No hay otra forma de que nuestros jóvenes sean competitivos en un mercado cada vez más global y disputado, que el de facilitarle herramientas pedagógicas que faciliten o igualen las oportunidades con otros candidatos. En un entorno en el que cada vez hay menos oportunidades de integrarse en agrupaciones sinfónicas, nuestros jóvenes no tienen más salida que la de una completa formación que les haga competir en un mercado global».

La Joven Orquesta de Euskal Herria, formada por 84 músicos, ha estado ensayando el repertorio de esta gira desde el pasado lunes en Eibar, a las órdenes del director Juanjo Ocón y de los profesores de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Según la información enviada por la EGO, no hay músicos hondarribitarras actualmente en su formación, pero sí irundarras, hasta ocho. Ellos son Aimar Martínez Violet (oboe), Uxue Sansiñena Blanco (contrabajo), Ane Ruiz Galarza (oboe), Maddi Sanz Sánchez (arpa), Bittor Alkain Genua (viola), Unai Eseberri Carricaburu (trompeta), Lorea Gurrutxaga Bengoetxea (fagot) y Oihana Giménez Infante (flauta).