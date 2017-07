«El número de vueltas tendrá un significado especial para mí» Zuriñe Larrarte ha empezado con los preparativos y los ensayos para el 25 de julio. / F. DE LA HERA La hondarribitarra, de 21 años y estudiante de enfermería, ha comenzado esta semana con los primeros ensayosZuriñe Larrarte será la encargada de llevar la Kutxa este año EDU PRIETO hondarribia. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

En apenas tres semanas, el martes 25 de julio, la Kutxa hará su habitual recorrido desde la Hermandad hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano y vuelta hasta el punto de partida, llevada en este caso por Zuriñe Larrarte.

La encargada de portar el arcón el día de Santiago conoce la noticia desde hace días y reconoce estar «muy contenta y emocionada aunque con muchos nervios». Zuriñe Larrarte recibió la proposición tomando algo en La Marina con su prima. «Al principio me lo pensé un poco porque me daba un poco de vergüenza pero enseguida acepté. Sabía que tenía posibilidades de que me tocase este año pero ha sido una sorpresa total».

Desde entonces, esta estudiante de enfermería de 21 años ha recibido muchas felicitaciones de su familia y amigos. «En casa ya me están organizando todo entre mis tías y mi amona. La ropa, la peluquería... Toda mi familia está muy ligada al mar, mi padre, mis tíos, mis abuelos, así que están todos como locos».

«Me han dicho que disfrute»

Consejos no le van a faltar a Zuriñe, que ha podido hablar con Intza Emazabel, la encargada de hacer girar la Kutxa en el 2014. «Me ha dicho que disfrute mucho todo lo que pueda estos días y que recurra a ella en caso de necesitar cualquier cosa».

Todavía queda tiempo hasta el 25 de julio pero Zuriñe ya se ha empezado a imaginar el gran día. «Lo he visto todos los años y pienso en disfrutar todo lo que pueda». Todo el recorrido será especial aunque la hondarribitarra tiene en mente algunas zonas concretas. «Creo que el inicio es muy bonito porque es el primer contacto con la gente y también siento mucha curiosidad por ver cómo será la llegada»

La Kutxa ya se encuentra en la casa de la protagonista desde hace unos días. El primer contacto ha sido positivo. «Pensaba que pesaba un poco más aunque hay que tener en cuenta que de momento está vacía. Poco a poco iremos metiendo más peso a medida que vayamos ensayando».

El número de vueltas es algo en lo que por ahora Zuriñe no piensa demasiado. «Me han dicho que no me agobie, que no haga muchas y que busque una cifra que tenga un significado especial para mí».

Todavía no ha pensado qué número le gustaría alcanzar aunque ya le rondan algunas ideas. «Algunas posibilidades son la edad de mi abuelo o los años que tiene el barco de mi aita».