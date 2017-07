La música de The Beatles sonará de manera especial en la calle Santiago El grupo pamplonica The Beat-Less lleva homenajeando a The Beatles desde 2004. Hoy a las 20.00 empezará el concierto conjunto de la Banda de Música, el grupo pamplonica de tributo The Beat-Less y el coro Hondarribi Singers I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 23 julio 2017, 09:42

Como todos los años por estas fechas, la Banda de Música Ciudad de Hondarribia ofrecerá un concierto en la calle Santiago. La diferencia con otros veranos es que la Banda no estará sola, sino que compartirá escenario con el grupo The Beat-Less y el coro Hondarribiko Singers, en un concierto que empezará a las ocho de la tarde y en el que únicamente se escucharán canciones de The Beatles.

En 2004 se fundó en Pamplona el grupo The Beat-Less, con Luis Teruel (voz y guitarra), Iñaki Lacunza (voz y guitarra), Josep Agustí de Ciurana (voz y bajo) y David Martínez (voz y batería). En sus inicios se centraron en la primera época de The Beatles (1962-1965) y en 2006 fueron galardonados con el disco de platino virtual por 70.000 descargas de internet del disco que publicaron.

Más tarde, en 2014, iniciaron el proyecto 'grupo+banda', empezando con la Banda de Música 'La Pamplonesa' y desde entonces han ofrecido diversos conciertos con diferentes agrupaciones. En algunos están acompañados por un coro y en esta ocasión será por el grupo Hondarribi Singers, formado por integrantes de Eskifaia.

Repertorio del concierto

El concierto empezará con Banda y Hondarribi Singers interpretando los potpopurris 'Brilliant Beatles' (arreglos Peter Kleine) y 'Beatles Collection'.

Después comparecerá el grupo pamplonica para interpretar canciones de la primera época: 'You can''t do that', 'Paperback writer', 'All my loving', 'Help', 'The night before', 'Another girl', 'You're gonna lose', 'From me to you', 'Back in the USSR', 'I feel fine', 'Please please me', 'Can't buy me love' y 'She loves you'.

En la tercera parte se juntarán The Beat-Less y la Banda de Música con el siguiente temario: 'Magical mistery tour', 'Something', 'Penny lane', 'Eleanor rigby', 'Got to get you', 'The long and winding road'.

Finalmente, se sumará el coro Hondarribi Singers para acabar el concierto con 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Sargeant Pepper's lonely hearts club band', 'All you need is love' y 'Kansas City'.