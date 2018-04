Menditour recala en el auditorio por tercer año consecutivo La película de hoy se centra en el alpinista y escalador estadounidense Fred Beckey / . En Itsas Etxea se podrán ver algunas de las mejores películas y cortometrajes del último Bilbao Mendi Film Festival I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 7 abril 2018, 01:10

Los amantes del cine de montaña y de aventuras están de enhorabuena porque este fin de semana tienen doble sesión, gracias al Menditour. Bajo ese nombre se esconde la versión itinerante del Bilbao Mendi Film Festival, que cada año reparte por algunas localidades vascas las películas y cortometrajes más destacados de la edición anterior y que se proyectan en versión original y con subtítulos.

En el caso de Hondarribia es el tercer año seguido en el que se puede disfrutar de Menditour y la cita es hoy y mañana, en ambos casos a las 20.00, en el auditorio Itsas Etxea. Las entradas cuestan tres euros para cada sesión y se pueden comprar en la oficina de turismo de Arma Plaza y en la página web de Kutxabank tickets, así como en taquilla desde dos horas antes de cada proyección.

Hoy. 'Where the wild things happen' (4') y 'Dirtbag the legend of Fred Beckey' (96'), Gran Premio del BMFF'2017. Mañana 'Aurrera' (7'), 'The frozen road' (24'), premio al mejor director de 2017, y 'Mountain' (73'), mención especial del jurado. Las sesiones empezarán a las 20.00, las entradas cuestan tres euros y las películas se proyectan en versión original con subtítulos.

Juan Luis Silantes, concejal de Deportes del Ayuntamiento, subraya que «se trata de un festival de muy alto nivel y animo a los hondarribitarras y de otras zonas a acudir a verlo, pues merece mucho la pena, tal y como se vio el año pasado. Por la calidad de las películas hemos incluido Menditour en nuestra oferta cultural por tercer año consecutivo».

Javi Baraiazarra, director del Bilbao Mendi Film Festival, apunta que cada entrega de Menditour «se convierte en una oportunidad inmejorable para disfrutar del mejor cine de montaña, aventura y naturaleza actual, temática a la que se dedica el Mendi Film Festival, que este año cumplirá su undécima edición entre el 7 y 16 de diciembre».

Cada último mes del año, Bilbao se convierte en centro mundial de este tipo de cine y en los meses posteriores llega Menditour, con una selección de las películas premiadas y más destacadas de la sección oficial. En las catorce primeras citas de este año 5.000 espectadores han disfrutado ya de esta muestra.

En esta ocasión en el auditorio se podrán ver dos películas y tres cortometrajes, entre los que recogieron varios premios el pasado mes de diciembre.

La sesión de hoy empezará con el cortometraje 'Where the wild things happen', una transgresora reivindicación de la actividad femenina en montaña, y seguirá con la película 'Dirtbag: the legend of Fred Beckey', ganadora del Gran Premio.

Mañana el menú contempla los cortometrajes 'Aurrera' sobre la corredora de montaña Irene Sarrionandia y 'The frozen road' del viajero británico Ben Page, premiado como mejor director, y la película 'Mountain', que recibió una mención especial del jurado.