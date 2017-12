Klink cerró los eventos solidarios con 4.235 euros para Aspanogi Miembros de Aspanogi, Klink y Sport Mundi en la última cena solidaria del año. Ha recaudado 30.736 euros para nueve causas a lo largo de 2017 I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:22

La sociedad Klink cerró el año 2017 por todo lo alto en lo que a las comidas solidarias se refiere. En este caso fue cena, que estuvo precedida por el concierto de tres coros en la parroquia, y con la recaudación para Aspanogi, asociación de padres de niños oncológicos de Gipuzkoa.

Se registró una afluencia récord, con 163 comensales, y la recaudación ascendió a 4.235. Aspanogi, que también será la beneficiaria de la carrera de San Silvestre que organiza Sport Mundi el 31 de diciembre, era la novena asociación en la que ha pensado Klink durante este último año.

En total han sido nueve cenas y comidas solidarias, en las que la recaudación total ha ascendido a 30.736 euros. Se desglosan de la siguiente manera: asociación de afectados por el Alzheimer, 4.710 euros; asociación Katsikas de ayuda a los refugiados en Grecia, 5.910 euros; Fundación Vicente Ferrer para la construcción de viviendas en India, 2.400 euros; ONG Munduko Begiak para oftalmología en Mozambique, 3.000 euros; asociación Arnasa de afectados por Fibrosis Quística, 3.471 euros; Salvamento Maritimo Humanitario para ayuda a refugiados en el Mediterráno, 2.510, asociación Katxalin de afectadas por el cáncer de mama, 1.500 euros; Admegi, asociación de afectados por la esclerosis múltiple (en colaboración con la 'IV Beñat Elzo Mendi Lasterketa'), 3.000 euros y finalmente Aspanogi, los comentados 4.235 euros.

Bittor Andonegi, presidente de Aspanogi, señaló que «una de las cosas que más fuerza nos da es el cariño que recibimos de gente desconocida. Toda esa solidaridad, empatía y cariño nos da fuerzas para seguir cumpliendo esa misión que nos ha tocado. Yo no sabía de ninguna sociedad que hiciera estos actos solidarias, me he quedado sorprendido de la labor que hacéis».

Manu Amunarriz, de Sport Mundi, quiso «agradecer a los coros Musikalis, Aita Garayoa y Ekoik que han actuado en la parroquia» y recordó que está abierta la inscripción para la San Silvestre Solidaria del 31 de diciembre, para la que ya se han apuntado más de 1.300 personas.

Además de las comidas solidarias, Klink ha colaborado este año por otras vías, como son la donación de un ordenador para la asociación Katsikas, la comida para las participantes en el 'II Memorial Tximist' de fútbol sala, comida para Inklusibo y con la residencia San Gabriel, acciones por valor de otros 3.000 euros.