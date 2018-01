Javier Sagarzazu e Ylenia Benito han recogido los matices de Hondarribia Algunas de las ilustraciones y textos que recoge el libro 'Hondarribia, ciudad de matices'. El libro, editado por Arma Plaza Fundazioa, lleva unos días a la venta Él señala que «todo lo que hago por Hondarribia lo hago con el corazón» y ella reconoce que «ha sido un reto precioso» I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 3 enero 2018, 00:17

Si alguno no ha mandado todavía la carta a los Reyes Magos, está a tiempo de incluir el libro 'Hondarribia, ciudad de matices', que ha sido editado recientemente por Arma Plaza Fundazioa y lleva las firmas de Javier Sagarzazu en las ilustraciones y de Ylenia Benito en los textos. O, si no, puede pasar por Arma Plaza, alguna librería de la ciudad o Brontë Liburu-denda de la calle Mayor de Irun para conseguir, por 24 euros y antes de que se agote, esta bonita recopilación de paisajes, rincones, personajes y detalles de nuestra ciudad.

El alcalde y presidente de Arma Plaza Fundazioa, Txomin Sagarzazu, describe el libro como «una pequeña joya, un trabajo para apreciar y disfrutar. Mi agradecimiento y felicitación a los autores. Por un lado, un Javier Sagarzazu que colabora activamente con todo lo relacionado con Hondarribia. Los que dentro de cincuenta años lean y disfruten éste y otros de sus trabajos, entenderán bastante mejor nuestra ciudad. Y por otro a Ylenia Benito, que ha recogido de manera fiel esos matices en textos que se leen de manera fácil y agradable».

Javier Sagarzazu explica que «es un libro cargado de matices, como es Hondarribia, diversa. Todo lo que hago por mi pueblo lo hago con el corazón y me gusta colaborar con mi pueblo. Es mi hobby, mi pasión y un placer».

El pintor señala que «ha sido un placer trabajar con Ylenia. Con el maquetista Honorio Lanchas he aprendido mucho, hemos trabajado página a página cuidando cada detalle. A Miren Ayerbe le tengo que agradecer porque ha sido no solo la coordinadora, sino la mentora de este libro. Ella fue quien me sugirió este concepto de libro, al estilo de un cuaderno de viaje. Y gracias también a Juanma Loza, Koldo Ortega y Santi Peláez».

Para Ylenia Benito, escribir los textos de este libro ha sido «un reto. Precioso y a la vez exigente, porque los dibujos de Javier hablan por sí solos. Poco se puede añadir a esas ilustraciones. Hemos disfrutado mucho en el proceso y yo personalmente he aprendido mucho. Lo interesante era dar con esos matices: contar historias no tan conocidas, cosas pequeñas. Tengo que dar las gracias a Arma Plaza Fundazioa por haber confiado en mi para este proyecto».