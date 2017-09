Las imágenes más bonitas de Hondarribia Imágenes como ésta de un amanecer en el puerto deportivo son las que se recogen en la revista 'Hondarribi-Art'. / IMANOL RIBERA Acaba de ver la luz el segundo número de la revista de fotografía 'Hondarribi-Art' I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:05

En julio de 2016 se publicó, solo en formato digital, la revista de fotografía 'Hondarribi-Art' y, aunque nació con vocación semestral, ha habido que esperar algo más para poder ver el segundo número, que fue presentado anteayer en el Parador.

En cualquier caso, esa espera ha merecido la pena porque, al igual que aquel primer número, este segundo es un regalo para los ojos. Se puede ver en la dirección de internet www.issuu.com/vladigarcia8 y también hay un vídeo en https://vimeo.com/233678352.

En esta ocasión han participado Oskar Gaskón, Jorge López Lorigados, Sonia Zubeldia, Luis María Lains, Farid Seriak, Usoa y Elixabete Blázquez, Alvaro del Val, Imanol Ribera y Vladi García. Este último es el promotor de esta publicación, que cuenta con el sustento del departamento de Cultura del Ayuntamiento.

García recuerda que «Hondarribia es una ciudad que tiene una calidad muy alta, lugares y paisajes impresionantes. Me di cuenta de que no existe un banco de imágenes moderno, que la calidad fotográfica tan alta que tenemos no estaba reflejada». Y así nació 'Hondarribi-Art', la revista de fotografía que cuenta con secciones fijas como 'Un paseo diferente', 'Retrato vikingo', 'Miradas diferentes', 'Aletas y botas' y 'Ladrillos sobre adobe' y reportajes. En esta ocasión el objetivo de los cámaras ha pasado por el Parador, el pinto Javier Sagarzazu, la violonchelista Amaia García o la bailarina Sonia Zubeldia, por ejemplo.

El denominador común de estos reportajes es la cultura. Explica el coordinador de la revista que «el primer número fue más genérico, con paisajes y arquitectura de la ciudad, pero en éste hemos querido que hubiera un hilo conductor con la cultura y el arte, a través de reportajes hechos a medida».

El primer 'Hondarribi-Art' tuvo «una acogida mejor de la que esperábamos. No teníamos pretensiones altas y funcionó bien, llegando a más sitios de los que esperábamos. En el mundillo de la fotografía se habló de la revista y estuvimos en Donostiartean y se hizo una exposición en una galería de Gipuzkoa plaza. Ahora hemos intentado mejorar la forma de distribuirla con más publicaciones y más publicidad».