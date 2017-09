Hondarribia peleará contra la lógica para adjudicarse la Liga ACT Tras lo sucedido en La Concha, Hondarribia quiere acabar con buen sabor de boca. / F. DE LA HERA Los de Mikel Orbañanos contarán con el apoyo de sus aficionados, que han llenado seis autobuses para mañanaLa competición se decide entre hoy en Bermeo y mañana en Portugalete I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:31

Este fin de semana acaba la Liga ACT-Eusko Label y, a falta de solo dos regatas de las dieciocho con las que cuenta la competición, todavía no se sabe quién se llevará la Corona Caixabank. Es cierto que Urdaibai tiene ventaja (tres puntos) pero también es verdad que Hondarribia tiene opciones matemáticas y reales. La solución llegará entre la 'Bermeo Hiriko XXXV. Bandera' de hoy (18.00) y en el 'XLVII GP - XLIII Bandera El Corte Inglés' de mañana en Portugalete (12.00).

Para Hondarribia el reto de remontar a Urdaibai pasa por romper la lógica. En las dieciséis regatas ligueras disputadas los vizcaínos han entrado por delante de los hondarribitarras en once ocasiones. Si sumamos los campeonatos de Euskadi y de España (dos) y las tres regatas de La Concha, el balance es de 17-5 para el actual campeón. Es un dato demoledor, pero en cualquier caso no garantiza el título a Urdaibai, que deberá dar el máximo para no dejarse sorprender.

Hoy en Bermeo se espera mar movida y mañana en Portugalete las calles pueden tener influencia, por lo que no es impensable que Hondarribia pueda remontar esos tres puntos. Si después de estas dos regatas se diera un empate a puntos entre las dos candidatas, decidirán los triunfos conseguidos, seis en el caso de Urdaibai y cinco para Hondarribia (cuatro banderas y la segunda jornada de Zarautz). Si persistiera la igualdad se mirarían los enfrentamientos directos.

Hondarribia debe sacarle cuatro puntos a Urdaibai o tres pero en este caso ganando las dos jornadas

Así pues, con este panorama lo que Hondarribia debe hacer es, o sacarle cuatro puntos a Urdaibai o sacarle tres, pero en este caso ganando las dos jornadas.

El apoyo de la afición

Pase lo que pase hoy, Hondarribia contará mañana en Portugalete con el apoyo de más de trescientos aficionados. Se han llenado seis autobuses y más gente irá en coches particulares para animar a la Ama Guadalupekoa, sea en el intento de culminar la remontada a Urdaibai, sea en la busqueda de una nueva bandera para cerrar con buen sabor de boca la temporada.

En esa línea se expresa Joxemi Elduaien, presidente de Hondarribia Arraun Elkartea: «La Liga está abierta, hay opciones, pero sabemos que es complicado, no nos vamos a engañar. Quizás sea mejor no obsesionarse con la Liga y sí pensar en recuperar el tono competitivo y afrontar el fin de semana como una doble opción a ganar alguna bandera más, que las dos son muy bonitas. Si damos el cien por cien, veremos cómo acaba la Liga».

Hondarribia tiene todavía clavada la espina de La Concha. Reconoce Elduaien que «recuperarse de ese varapalo tan grande va a costar, pero para el fin de semana hay que hacer un paréntesis y darlo todo. Supongo que después volverá esa sensación agria que nos dejó La Concha».

El presidente quiere «agradecer el apoyo de la afición, que también se llevó un palo pero una vez más demuestra que está al lado de los remeros».