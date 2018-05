Hondarribia se adjudicó la Liga Guipuzcoana de trainerillas Trainerillas femenina y masculina de Hondarribia en la prueba que se celebró en casa. En el Campeonato de Gipuzkoa los hondarribitarras acabaron terceros | La victoria liguera se suma a cuatro regatas de pretemporada que han ganado los de Mikel Orbañanos I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 27 mayo 2018, 00:14

No queda más que un mes para que el 24 de junio arranque una nueva edición de la Liga ACT, en este caso con la 'IX Bandera de Bilbao'. Cuando se dispute esta regata y seguidamente el remo coja la dinámica de dos regatas por fin de semana seremos conscientes de que la temporada está en marcha, pero para llegar hasta ese punto hay que pasar por otros escalones.

Hasta la fecha el balance de la pretemporada es muy bueno. Go fit Hondarribia ha ganado cuatro de las cinco regatas en las que ha participado: Los descensos de Hondarribia y Orio, la regata del centenario de Cofradías en La Concha y la 'Bandera Añarbe' de sprints en el Urumea. A esos triunfos hay que sumar el segundo puesto en el Campeonato de Euskadi. Estos resultados no garantizan el éxito en verano, pero no cabe duda de que indican que los hondarribitarras están en el buen camino y además hacen más llevaderos los entrenamientos de pretemporada

Conclusión de trainerillas

Otra vertiente de la pretemporada son las trainerillas y, sobre todo, la Liga Guipuzcoana. Hondarribia se había mostrado regular en las semanas anteriores y llegó a la última jornada con cierta ventaja.

De nuevo la pelea fue con Orio y San Juan, quedando los verdes a 4''52 de los amarillos y a solo 20 centésimas de los arroxas, con lo que confirmaron la victoria en la Liga Guipuzcoana. Con ese resultado se clasificaron también para el Campeonato de Gipuzkoa, en el que se impuso Orio, con diez segundos de renta sobre Donostiarra y casi doce respecto a Hondarribia.

El próximo sábado los de Mikel Orbañanos tendrán regata en Mutriku y después participarán en las de Lekeitio y Pasaia.