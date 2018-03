La exposición de mujeres artistas se puede visitar hasta el domingo El martes se inauguró la exposición de mujeres artistas que cuenta con cincuenta obras. / FOTOS: DE LA HERA El homenaje a la junta fundadora de Emeki se celebrará el domingo en la sede del Puntal (12.00) EDU PRIETO HONDARRIBIA. Jueves, 8 marzo 2018, 00:12

Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer, en Emeki Elkartea han preparado una semana llena de actividades entre las que se encuentra la exposición de mujeres artistas. Los que se pasen por el segundo piso de Arma Plaza podrán disfrutar hasta el domingo con la variedad de los trabajos que han presentado veinticuatro creadoras. Hay cerámica, óleos sobre lienzo, sobre tela, acrílicos, ánforas, algún collage, acuarelas y hasta una marioneta de Frida Kahlo. En total, cerca de cincuenta obras. El horario de visita es de 10.00 a 18.00 hasta el sábado y el domingo de 10.00 a 14.00.

Sara Otaño tiene dos cuadros expuestos estos días en Arma Plaza. Ha participado otros años en la muestra que prepara Emeki por estas fechas y asegura que participa en cualquier acto en el que la mujer esté involucrada. Su maestro fue Celedonio Otaño, su padre. «Tiendo al fauvismo porque me gustan mucho los colores y autores como Van Gogh o Matisse».

No recuerda exactamente la fecha en la que coloreó los lienzos. En uno se puede distinguir Pasai Donibane y en el otro, «la zona de baldorba, a donde acudo desde hace doce o trece años todos los meses», cuenta. Esta bergaratarra, que pinta desde muy joven, añade que «dibujo en la calle y no me gusta copiar porque el artista no desarrolla nada. Creo que se debería enseñar a pintar al aire libre».

Otra Sara, en este caso de apellido Grandes, ha basado todo su trabajo en la fuerza que representan el mar y la mujer, utilizando diferentes técnicas. Ha presentado grabados, serigrafía y entre sus obras llama la atención una quilla que se hace con una madera especial. Acompaña su exposición con unos vídeos en los que se muestra cómo ha sido creada. En las imágenes también aparecen Jaizkibel y los pescadores de Hondarribia.

Además de esta exposición, hay otra igual de clásica por estas fechas. Se trata de la que recoge los trabajos del alumnado de Emeki y que se puede visitar en la sede de la asociación situada en el Puntal (Molla, 1, antiguo parvulario) desde hoy hasta el domingo, de 16.00 a 18.00.

Homenaje para el domingo

Estas dos exposiciones y la charla titulada 'Mujeres y Ciencia': un viaje a través de la historia' que ofreció ayer en María José Noain Maura en Kultur Etxea son algunas de las propuestas de una semana de la mujer que va a encarar su recta final.

Para el sábado queda la proyección de la película 'Figuras ocultas' a las 19.00 en el auditorio y para el domingo, el homenaje a la junta fundadora de Emeki Elkartea en 1991. Leticia Olano, María Jesús Berrotaran, Ane Miren Aristondo, Tzane Carrillo, Maite Martín y Maite Olaondo componen el grupo que creó la asociación. El acto tendrá lugar a las 12.00 en Emeki con la presencia de txalapartas, bertsolaris y dantzaris.