Un diccionario para el fuerte El libro viene a completar informaciones que se recogen en los paneles que hay en el fuerte. / PUERTA Cuenta con cerca de 900 ilustraciones y ha sido editado por Arma Plaza Fundazioa con versiones en euskera y castellano Juan Antonio Sáez ha completado un glosario sobre el fuerte de Guadalupe I.A. Hondarribia. Domingo, 2 julio 2017, 10:28

Argollón de arrastre, barbeta, batería acasamatada, cadena de lluvia, caponera, escarpa, glacis, letrina, matacán, montamunición, poterna, telémetro... y así, hasta 174 términos recoge el 'Diccionario para sobrevivir en el fuerte de Guadalupe'.

Detrás de la obra están Arma Plaza Fundazioa y Juan Antonio Sáez, el doctor en Historia que se ha convertido en especialista en esta fortaleza. De hecho, es el encargado de conducir las visitas guiadas que se llevan a cabo cada domingo. Son o de una hora o de dos y mejor que presentarse a las 11.00 de la mañana en el fuerte es realizar una reserva en la oficina de turismo de Arma Plaza (943-643677 o info@armaplaza.eus).

Según explica Sáez, «el fuerte de Guadalupe forma parte del campo atrincherado de Oiartzun, que fue construido a finales del siglo XIX, aunque inaugurado en 1900. Actualmente constituye la mayor fortificación contemporánea de la Comunidad Autónoma Vasca. Solo el foso tiene 750 metros de longitud, sus cuarteles pueden llegar albergar hasta 1.000 soldados y sus barbetas, hasta 69 piezas de artillería».

El 'Diccionario para sobrevivir en el fuerte de Guadalupe' está «dedicado a la memoria de Gregorio Berrotaran, por su contínua dedicación en la gestión del fuerte».

Acercamiento en 1984

Aunque su elaboración es más reciente, reconoce Sáez que «la historia de este libro, sin saberlo, empieza en 1984. Yo estaba trabajando en un proyecto largo y complejo, que derivó a unos inventarios a nivel de cartografía. Seguí estudiando este campo y tuve acceso a cartografía que estaba recogida en diversos archivos. Primero dos militares, el antiguo Servicio Geográfico del Ejercito y el Servicio Histórico Militar y después el Archivo de Simancas y la Biblioteca Nacional. Todo esto me permitió entrar en contacto con documentación militar».

A raíz de ello, «empecé estudios sobre fortificaciones, que dieron lugar a libros y artículos que fueron publicados en diversas revistas especializadas». La primera publicación importante sobre el fuerte de Guadalupe fue un estudio histórico que apareció en el Boletín de Estudios Históricos del Bidasoa, en 2001, cuando se celebraba el centenario de su inauguración».

En el campo del patrimonio cultural, el doctor en Historia ha realizado también ciertos estudios vinculados con arquitectura defensiva. Entre sus actuaciones destaca la actividad que desarrolló en el fuerte de San Marcos, «el 'hermano pequeño' del de Guadalupe. Colaboré en elaboración de paneles, réplicas de cañones, etcétera».

Saéz recuerda que «en 2012 el Ayuntamiento fundó Arma Plaza Fundazioa para preservar el patrimonio de la ciudad y ya en 2013 realizó algunas actuaciones en el fuerte, entre ellas la confección de una treintena de paneles informativos. En esa época empezaron las visitas guiadas. En 2014 propuse a la fundación la realización de este diccionario, que ha tardado un poco en llegar a materializarse».

¿Por qué un diccionario?

La publicación ha acabado cogiendo forma de diccionario, «más que nada porque se trataba de hacer un libro no convencional, de los que se leen de principio a fin. Tampoco quería hacer una guía turística. Prefería hacer fichas y ordenarlas de manera alfabética. Con este formato es más fácil de consultar y servirá también para futuros guías del fuerte, cuando yo me jubile o si antes me echan», bromea.

El libro cuenta con cerca de 900 ilustraciones y ha sido editado en versiones de euskera y castellano. Sáez quiere «agradecer al servicio de euskera del Ayuntamiento por la traducción, que es muy difícil por el vocabulario que se maneja».

Recuerda que «la idea original era hacer solo en versión digital, porque es la que facilita el acceso universal. Pero hay mucha gente que prefiere el formato físico. Al principio solo incorporaba términos técnicos de arquitectura, artillería... pero al final también de los colectivos que lo ocuparon. Incluye información de acceso, planos generales, introducció de la gran riqueza que tiene Hondarribia desde la Edad Media hasta el siglo XX».

Está a la venta por 24 euros en Arma Plaza y, hasta fin de año, incluye dos entradas para visitar el fuerte.