El departamento de Cultura busca cartel para anunciar los carnavales

Acaban de pasar las fechas navideñas y estamos ya a solo un mes de los carnavales. El 11 de febrero será el día grande, con el desfile, y el departamento de Cultura del Ayuntamiento propone un concurso para elegir el cartel que anunciará esta actividad.

El concurso es abierto a todos los interesados y también es libre la técnica a emplear: pintura, dibujo, collage, etc. Después vienen las condiciones indispensables, como que las obras sean originales e inéditas y que tengan un tamaño de 70x50 centímetros en vertical. Los trabajos que no se ajusten a estas medidas no serán admitidos a concurso y tampoco es necesario presentarlos enmarcados. En los trabajos deberá constar obligatoriamente el lema 'Hondarribia Inauteriak 2018'.

Los trabajos deberán entregarse en el BAZ del Ayuntamiento los días 17, 18 y 19 de enero, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00. Deberán presentarse sin firma del autor y bajo un lema que figurará escrito al dorso, acompañados de un sobre cerrado. En su exterior se señalará el lema y en el interior deberán incluirse nombre y apellidos del autor, número de teléfono, fotocopia de DNI y documento acreditativo de titularidad de una cuenta corriente.

El departamento de Cultura elegirá el trabajo ganador, cuyo autor se llevará un premio de 450 euros, con la correspondiente deducción del IRPF.

Los trabajos serán expuestos al público del 29 de enero al 11 de febrero, en Arma Plaza