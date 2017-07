Cuatro días de blues hasta el domingo La gran carpa de La Benta espera a que comparezcan los músicos y acuda el público. Diez artistas de la comarca pintarán el festival a su manera y las creaciones se podrán ver el domingo El grupo Belceblues será el primero en actuar, a las 11.00 en el auditorio y a las 21.00 en La Benta I.A. HONDARRIBIA. Jueves, 13 julio 2017, 00:22

Ya está aquí, un año más, el Hondarribia Blues Festival, un evento que cumple su duodécima edición. Dieciséis grupos, veinticuatro actuaciones y actividades paralelas desde hoy hasta el domingo con La Benta como epicentro pero con música repartida por toda la ciudad. El programa incluye este año todas las variedades del género: desde el blues del Mississippi al rural pasando por el soul o el funk, entre otros.

El grupo vasco Belceblues será el encargado de abrir el festival y además por partida doble. Por la mañana, a partir de las once, será el protagonista del concierto pedagógico que se celebrará en el auditorio. Y por la noche, a las nueve, abrirá el telón del escenario principal de La Benta, donde posteriormente actuarán el legendario bluesman de Mississippi Zac Harmon (22.30) y Stars From The Commitments, quienes desde las 00.00 rendirán homenaje a los grandes clásicos del soul y el rhythm &blues.

Habrá tiempo para ir desgranando la agenda de estos días, que básicamente cumple el esquema de años anteriores: conciertos en La Benta, Arma Plaza y calle San Pedro, el mencionado concierto pedagógico de hoy y barbacoa y paella popular el sábado y domingo en La Benta. El cambio más destacado es que el domingo por la tarde-noche la acción se traslada desde La Benta hasta Arma Plaza, aunque el cierre definitivo será en el escenario pequeño junto al mar.

En cuanto al premio Hondarribia, este año se le entregará al estadounidense Charlie Baty, toda una leyenda en el mundo del blues y uno de los mejores guitarristas de blues de su generación, fundador, en 1976, de la banda 'Little Charlie & The Nightcats'.

Tanto esta actuación de Charlie Baty con JW Jones del sábado como la de hoy de Zac Harmon se podrán ver próximamente en el programa 'Conciertos de verano' de La2, cadena con la que el festival de blues ha llegado a un acuerdo para la retransmisión en diferido un año más. Pero seguro que mejor que verlo por la pequeña pantalla es acercarse estos días a La Benta para presenciar los conciertos en vivo y en directo.

Otra de las novedades de esta edición es que diez artistas de la comarca recorrerán los escenarios del blues para plasmar lo que vean con sus pinceles, lápices y rotuladores, dejando así constancia del festival en una forma artística que complemente a las fotografías.

El domingo en el Blues Village se podrán ver los trabajos de Junkal Alfonso, Sol Narro, Rose Mari Stinus, María Maldonado, Belén Olaizola, Manuel José García, Manuel Bocanegra, Nahiara Goikoetxea, Susana Recio y Judas Arrieta, los participantes en esta iniciativa.

Por otro lado, además de sus servicios habituales, Ekialdebus reforzará las líneas E21 (viernes 14 y sábado 15 de julio) y E77 (jueves 13 y domingo 16 de julio) con motivo del Hondarribia Blues Festival y recuerda que las paradas de Itsasargi y Matxin de Arzu no estarán disponibles durante muchos momentos.