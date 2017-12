El ciclo de góspel incluye tres citas para esta semana El dueto The Lord protagonizará hoy en Mendelu el primero de los tres conciertos de la semana. Los conciertos incluyen clásicos del género como 'Oh happy day' o 'The new gospel train' Hoy, a las 20.00, tendrá lugar la primera en Mendelu E.P. HONDARRIBIA. Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:12

Un año más, y ya van doce, Hondarribia volverá a disfrutar con el ciclo de góspel. La duodécima edición contará con tres conciertos, el primero de ellos hoy mismo.

Será en la asociación de vecinos de Mendelu, a las 20.00, con la presencia del dueto The Lord, formado por la cantante Ainhoa Eguiguren y el pianista Iñaki Miguel. La actuación supondrá un repaso a temas muy conocidos como 'Oh happy day', 'When the saints go marching in' o 'Down by the riverside'. En palabras de Eguiguren, «será una actuación para disfrutar con temas dinámicos en los que el público podrá acompañar la música con los chasquidos de los dedos o las palmas».

Este viernes día 8 en Kultur Etxea y con el mismo horario, las 20.00, será el turno para Evening Prayer, con Lidia Insausti e Iñaki Miguel. El concierto estará dedicado a las grandes voces del gospel con canciones que en su día interpretaron Mahalia Jackson, Marion Williams, Clara Ward o Sister Rosetta Tharpe. En el programa, clásicos como 'The new gospel train', 'The ways of the lord' o 'Can't no grave hold my body down'.

Idéntico horario para la última jornada que se celebrará el domingo día 10 en la asociación de vecinos de Amute-Kosta. El dúo formado por Lide Hernando e Iñaki Miguel, Moon Fields, hará un recorrido por la música espiritual del siglo XX. Sonarán temas muy conocidos para el público como el 'Hallelujah' de Leonard Cohen o 'Bridge Over Troubled Water' de Simon&Garfunkel.