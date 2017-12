La calle Mayor envuelta en niebla entra en el calendario de DV 'Kale Nagusia' ha sido una de las trece fotos elegidas en el concurso. / ARRIGAIN Mañana se reparte la cartilla que habrá que rellenar recortando los cupones que se publicarán desde el lunes hasta el viernes La foto de Simón Arrigain, seleccionada en el certamen Rincones de Gipuzkoa, ilustrará el mes de noviembre E.P. HONDARRIBIA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:23

'Kale Nagusia' ha sido una de las trece fotografías elegidas para formar parte del calendario que ha elaborado EL DIARIO VASCO para el próximo año. La instantánea de la calle Mayor de Hondarribia, obra de Simón Arrigain, ha sido una de las trece escogidas a través del certamen Rincones de Gipuzkoa, al que han concurrido más de 3.000 imágenes. Arrigain cuenta que «sabía que todos los años se montaba el concurso y cuando vi en el periódico que se abría el plazo elegí cuatro imágenes y las envié». Este hondarribitarra, aficionado a la fotografía y perteneciente a la Asociación Fotográfica de Gipuzkoa, afirma que «he ganado concursos y premios pero es la primera vez que eligen una de mis fotografías para un calendario. Estoy muy contento porque creo que va a tener mucha difusión».

La foto en cuestión va a cumplir próximamente dos años, concretamente el 9 de enero. Arrigain explica que ese día de 2016 «era un mañana de niebla baja. No me lo pensé dos veces, cogí la cámara y salí de casa con la idea de hacer unas fotos. La que presenté es la que más me gusta de todas las que saqué y está tomada alrededor de las ocho y media de la mañana». Para los curiosos, portando una Canon 6D y un gran angular de 17-40.

En la estampa se pueden apreciar dos personas a punto de cruzar la Puerta de Santa María en dirección a Damarri. La decoración navideña todavía pende de los balcones y destaca el contraste entre la parte izquierda y la derecha. Simón desvela que «aproveché el momento en el que pasaba la pareja porque mejoraba la foto».

La imagen no está tomada al azar. «Por una lado tenemos el frío que hacía ese día, que queda patente en la niebla, en la humedad del empedrado y en lo abrigada que va la pareja, y por el otro, la luz y calidez que transmite la tienda», explica este hondarribitarra de 62 años. El establecimiento al que hace referencia es el taller Menina. Las tres marionetas que posan en el escaparate y el color azul de la puerta y las ventanas contribuyen a transmitir la sensación de la que habla Arrigain.

Para poder conseguir el calendario de una forma gratuita, los lectores tendrán que conseguir la cartilla que se publica mañana y rellenarla con los cinco cupones que se publican desde el lunes 11 al viernes 15 de este mes (los días 16 y 17 servirán como comodín). El reparto se realizará el día 17.

El concurso Rincones de Gipuzkoa pretende recoger fotos de los lugares más emblemáticos del territorio histórico. Además de 'Kale Nagusia' de Simón Arrigain, que ilustrará el mes de noviembre, en el calendario de 2018 están incluidos lugares tan especiales como la ermita de Artikutza, la basílica de Arantzazu, el Aizkorri o la playa de Zarautz.