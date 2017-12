EH Bildu critica a PP y Abotsanitz por llevar asuntos políticos a los juzgados Acusa al equipo de gobierno de decisiones con ánimo de venganza E.P. HONDARRIBIA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:12

EH Bildu de Hondarribia ha criticado a PP y Abotsanitz por judicializar asuntos políticos y a EAJ-PNV por gobernar con sed de venganza.

Sobre el 'caso Mariñel', desde EH Bildu señalan que «no sabemos por qué se le llama así, cuando en realidad el quid de la cuestión es la gestión de Arma Plaza Fundazioa. Parece que ese nombre viene por los escritos que PP y Abotsanitz han hecho llegar a tres fiscalías».

El partido abertzale lamenta que «desconocemos el contenido de los documentos presentados por los concejales de PP y Abotsanitz a tres fiscales. Por lo visto, han presentado un escrito a los fiscales de Gipuzkoa y Euskadi y uno distinto al de España. No sabemos si tienen indicios de algún delito. Esos concejales deberían ser transparentes y explicar lo que están haciendo y cuáles son su objetivos».

EH Bildu considera que «si tienen sospecha de que el alcalde ha cometido algún delito, ¿por qué no lo denuncian en el juzgado pertinente? ¿Por qué acuden a las fiscalías? ¿Creen que las fiscalías de Gipuzkoa, Euskadi y España tienen que arreglar los problemas de Hondarribia?».

En su reflexión, EH Bildu cree que «los asuntos políticos no pueden ni deben arreglarse en juzgados, y mucho menos en los de España. Pensamos que lo que se ha puesto en manos de las fiscalías puede ser perjudicial parar todos y, aunque no conocemos lo que se ha presentado, nos preocupa y no compartimos el proceder de PP y Abotsanitz. Ellos sabrán por qué y para qué han tomado ese camino, pero no estamos de acuerdo. Incluso más, nos parecería grave que aprovecharan un desgraciado accidente para venganza política».

Sobre el equipo de gobierno

Igualmente, EH Bildu ha criticado al equipo de gobierno municipal y denuncia que «no se nos ha entregado información solicitada y algunas de nuestras propuestas ni siquiera se debaten. Además, algunos departamentos municipales están cerca del colapso, por falta de personal y mala organización».

Para EH Bildu, el punto culminante de esta situación llegó en el pleno del 30 de noviembre, en el que se iba a tratar el presupuesto de 2018. «El alcalde anunció que el equipo de gobierno votaría en contra de todas las enmiendas presentadas por Abotsanitz y PP, por haber acudido a la fiscalía. Que un equipo de gobierno tome una decisión así por venganza demuestra un abuso de autoridad».