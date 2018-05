Go fit y Bertako igogailuak pondrán sus nombres en las traineras verdes El presidente repasa la actualidad del club de remo. / F. DE LA HERA Joxemi Elduaien considera que «la cifra de socios que tenemos es importante, pero siempre viene bien tener más» Hondarribia Arraun Elkartea mantiene el presupuesto del año pasado I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 12 mayo 2018, 00:25

Hondarribia contará con 'apellidos' en sus traineras masculina y femenina. Go fit Hondarribia para los chicos y Bertako igogailuak Hondarribia para las chicas serán los nombres oficiales en las competiciones que están a punto de empezar.

Go fit, que patrocinará a la primera trainera masculina, es una empresa de gimnasios con base en Madrid y expansión en muchas zonas de España. Se suma al proyecto hondarribitarra para intentar darse a conocer en Euskadi.

Algo parecido le sucede a Bertako Igogailuak pero a menor escala. La empresa de ascensores que va a patrocinar a la trainera femenina es de Arrasate y trabaja sobre todo en aquella zona. Ahora quiere ampliar su ámbito de actuación al resto de Gipuzkoa.

Joxemi Elduaien, presidente del club de remo, señala que «dentro de poco haremos una presentación oficial para dar la bienvenida a estas dos empresas como se merecen. Estamos muy contentos de que hayan apostado por Hondarribia Arraun Elkartea y esperamos que la relación sea positiva para todos».

Poner el nombre en la trainera está a un nivel superior económicamente, pero Elduaien no quiere olvidarse de «todas las empresas que forman parte de H Group, gracias a las que hemos conseguido mantener a flote el club los últimos años».

Economía saneada

Recientemente se celebró la asamblea del club y «los socios aprobaron las cuentas y la gestión. Un año más conseguimos cubrir el presupuesto y tenemos una economía saneada. Son ya 7-8 años con un presupuesto muy parecido. Son cuentas estabilizadas y que se repiten casi cada año, con muy poca diferencia. El 80% del presupuesto se cubre con los recursos propios que genera el club, sobre todo empresas colaboradoras y socios».

Respecto a la masa social, actualmente el club cuenta con algo más de 1.500 socios. «Es una cifra importante, una cifra a tener en cuenta y de la que estamos orgullosos. Pero creo que hay mucha gente, muchos seguidores, que todavía no han dado ese paso de hacerse socios y que no son conscientes de lo importante que es para el club. No solo por la ayuda directa sino porque muchas veces los posibles patrocinadores lo primero que preguntan es precisamente el número de socios que tenemos».

En lo referente a la competición, Elduaien reconoce que «las bajas de Julen Castrillón, Gari Uranga y Ion Larrañaga son muy importantes. Suben al primer equipo Meltxor Amunarriz y Gorka Egiazu y no hay más incorporaciones. No va a ser fácil reemplazar a remeros de tanta experiencia y tanto nivel, por lo que no dudo de que la trainera seguirá siendo competitiva, pero no sé si va a ser capaz de luchar por todas las regatas como llevamos haciéndolo los últimos 4-5 años».

El presidente no oculta la satisfacción por haber recuperado la trainera femenina y la ilusión generada. «Hemos tenido la suerte o acierto de poder fichar a Iker Cortés, que tiene mucha experiencia en remo femenino. Su sola presencia ha sido fundamental para reavivar la ilusión. Ya hemos visto buenos resultados en invierno y seguro que la imagen será mejor que en años anteriores, aunque debemos tener los pies en el suelo».