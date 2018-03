La Banda de Música ofrece hoy un concierto singular con Jesús Arenas La cita de la Banda de Música correspondiente al mes de febrero será hoy en el auditorio Itsas Etxea. / F. DE LA HERA A las cinco abrirá la taquilla del auditorio para las últimas entradas y el concierto será a las siete. El albaceteño aporta música con su clarinete y monólogos entre temas I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 11 marzo 2018, 09:45

La Banda de Música Ciudad de Hondarribia ofrece hoy un concierto en el auditorio Itsas Etxea, no a mediodía como de costumbre, sino a las siete de la tarde. Otro cambio es que hay que pagar entrada, dos euros, y la taquilla abrirá a las seis para vender las últimas.

La razón a estos cambios hay que buscarla en que el concierto será diferente a los demás, ya que la agrupación que dirige Alazne Alberdi estará acompañada por el clarinetista y monologuista Jesús Arenas, que se asocia con bandas para ofrecer su espectáculo 'Jazztoy aquí sinfónico'.

Jesús Arenas es clarinetista y ha sido integrante de ensembles, big bands y orquestas. A esta faceta de músico le suma la de humorista y actor. A nivel profesional divide sus tareas entre profesor de clarinete y monologuista y finalmente ha sumado esos dos aspectos en varios espectáculos como el que se podrá ver hoy en el auditorio Itsas Etxea.

'Jazztoy aquí sinfónico' es un monólogo con música en directo en el que Arenas acerca el mundo del jazz a través de divertidas disertaciones, comparaciones y explicaciones adaptadas a la realidad actual y amenizado con interpretaciones como clarinete solista.

El repertorio de esta tarde es el siguiente: '¡Oye cómo va!' (Tito Puente, con instrumentalización de Txeda Jareño), 'What a wonderful world' (letra y música de Weiss y Thiele, instr. de Txeda Jareño), 'New York, New York' (John Kander, instr. Txeda Jareño), 'M de madre' (arreglos de José David Jareño), 'La cumparsista' (arreglos de Txeda Jareño), 'In the mood' (Glenn Miller, arreglo Paul Lavander, instr. Txeda Jareño) y 'My way' (arreglo José David Jareño).