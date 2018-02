«La ayuda ha sido impresionante» Los voluntarios de Katsikas han tenido trabajo organizando todo el material recogido. / F. DE LA HERA Hondarribia-Katsikas ha recogido casi una tonelada de material en tres díasLa ONG hondarribitarra también ha recaudado 3.500 euros que serán destinados a Siria EDU PRIETO HONDARRIBIA. Martes, 6 febrero 2018, 00:20

Los últimos bombardeos sufridos en Siria a finales de enero provocaron un nuevo desplazamiento masivo de gente, alrededor de 60.000 personas. Con el objetivo de ayudar a las familias que se han visto obligadas a huir, han sido numerosas las ONG-s que se han puesto manos a la obra para organizar una ayuda de emergencia humanitaria. Entre ellas se encuentra la organización madrileña Olvidados. Hondarribia-Katsikas viene colaborando con esta entidad en los últimos tiempos y no dudó en sumarse al llamamiento.

La recogida organizada por Olvidados contemplaba todo tipo de productos. Desde alimentos como pasta, té o leche en polvo hasta cazuelas o sartenes. En Hondarribia-Katsikas cuentan que «teniendo en cuenta nuestras características y nuestras posibilidades decidimos limitar el llamamiento a productos orientados a la lluvia, pensando que nos encontramos en pleno invierno».

La ONG hondarribitarra programó para el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada una recogida que incluía capas para el agua, zuecos de goma, paraguas y sacos de dormir. El éxito de la convocatoria saltaba a la vista nada más entrar en una de las salas del antiguo parvulario del Puntal, repleta de cajas el viernes por la tarde. Allí se encontraban en ese momento Marije, Karmele, Mari Jose, Iñaki, Mailo e Iñaki organizándolo todo, aunque ha habido más gente implicada.

Marije y Karmele explicaban que «Hondarribia siempre responde, ha sido impresionante. Queremos dar las gracias a todo el pueblo porque la entrada y salida de gente ha sido constante. Se han volcado una vez más». Han sido tres días en los que los voluntarios no han parado de empaquetar tiendas de campaña, katiuskas o sacos de dormir. Un alto porcentaje de estos productos han sido comprados directamente. «Ha habido gente que ha encargado aislantes en Decathlon y ha traído una caja entera. Ha llegado a nuestros oídos que el almacén estaba arrasado con lo que hemos pedido. Buscábamos recoger cosas específicas y la gente lo ha entendido perfectamente. Más que artículos de segunda mano, la gente ha ido a comprarlos directamente», nos desvela Marije mientras nos enseña unas botas que todavía conservan la etiqueta.

El resultado de la colecta se resume en 75 cajas compuestas por 100 sacos de dormir, 80 aislantes, 700 capas para la lluvia, 80 abrigos, 500 paraguas, 350 botas, 1.000 orejeras, y un buen puñado de mantas. Todo se encuentra ya perfectamente empaquetado presto para ser enviado a Madrid. « Allí se cargará un camión que saldrá para la frontera entre Turquía y Siria». Desde Katsikas añaden que «serán las ONG que han pasado la alarma las encargadas de organizar el reparto. Nos imaginamos que la idea es intentar organizar en campamentos a toda la gente que se ha visto obligada a desplazarse y mejorar en la medida de lo posible su situación. Hablamos de personas que han perdido todo y que están desperdigadas».

Una donación misteriosa

El llamamiento de la ONG hondarribitarra también ha contado con una anécdota. Fue el pasado jueves, a las diez menos diez de la mañana, cuando los voluntarios se disponían a arrancar con el segundo día de recogida. «Había un montón de paraguas empapados por todo lo que estaba lloviendo en el suelo».

Los recogieron, los metieron dentro y los abrieron en un patio interior para que se secasen. «Había más de treinta en muy buen estado y nos tuvimos que deshacer de ocho que no pudimos ni abrir. Pensamos que nos los podía haber traído la Policía Municipal. Quizás podían ser objetos perdidos que ellos tenían guardados. Contactamos por teléfono y nos dijeron que ellos no habían sido. No sabemos si son de alguna tienda o de algún restaurante que los tenía guardados, olvidados por la clientela. Nos hemos quedado con la duda de saber quién ha sido nuestro donante anónimo».