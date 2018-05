Arma Plaza ha reeditado el libro 'Arrantzaleak' de Constantino Virto Constantino Virto, creador del libro 'Arrantzaleak', en Arma Plaza. La primera edición fue de quinientos ejemplares y esta segunda, de doscientos E.P. HONDARRIBIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:18

El éxito de la primera edición ha llevado a Arma Plaza Fundazioa a reeditar la obra 'Arrantzaleak' de Constantino Virto, que recoge la historia de la pesca de bajura de las décadas de los cuarenta y cincuenta del pasado siglo. Lo hace a través de un lenguaje sencillo y dibujos a plumilla del autor, con notas explicativas que hacen más amable su comprensión.

«Dedicado a los viejos arrantzales, que intentaron inculcar en sus descendientes el amor al viejo oficio de la pesca que heredaron de sus mayores y que hoy tristemente está decayendo en nuestros puertos guipuzcoanos», se puede leer en las primeras páginas de una obra que se publicó por primera vez en 2013.

El concejal de Cultura, Juan Luis Silanes, destacaba en la presentación de la nueva tirada «la importancia que ha tenido la pesca en la ciudad. Es un libro que se lee muy fácil y que se complementa perfectamente con los dibujos». «Un total de 96», interrumpía Constantino Virto en relación al número de ilustraciones.

Silanes tuvo palabras de agradecimiento para el creador del libro, «que siempre está dispuesto a trabajar con Arma Plaza y el Ayuntamiento. Tenemos a la venta en Arma Plaza unas láminas suyas y el año pasado editamos un calendario que se completó con dibujos suyos de la parte vieja».

El trabajo de dos años

'Arrantzaleak' es el resultado de dos años de trabajo de Constantino. «Un amigo que ya ha fallecido, Patxi Zapiain, fue el que me animó a reunir todos los dibujos que realizaba», desveló el autor, que recoge en el libro dibujos de numerosos aparejos ya desaparecidos y relata aspectos de la vida del arrantzale de la época relacionados con la enseñanza o la vivienda. «Hoy en día ya no visten como nosotros, que íbamos con nuestra 'kapelua', utilizábamos otras herramientas y no sabíamos lo que era una ducha», cuenta Virto, que se definió cuando estaba en activo como «un pescador de los buenos», en el acto celebrado en Arma Plaza.

En 2013 salieron a la luz quinientos ejemplares y en esta nueva tirada se han publicado doscientos. Está a la venta en el Centro de Información cultural y turística de Arma Plaza, en su página web, y en las librerías Olearso, Artzu y Sokoa al precio de veinte euros.