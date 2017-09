En Amute todos arriman el hombro Los vecinos de Amute-Kosta unieron fuerzas para realizar trabajos de mejora en la sociedad. / F. DE LA HERA Las mejoras pretenden dejar el local de Amute en perfecto estado para los actos de todo el año El Auzolan se celebró el pasado fin de semana con la ayuda de los vecinos EDU PRIETO HONDARRIBIA. Viernes, 22 septiembre 2017, 00:53

Los vecinos de Amute-Kosta llevaron a cabo trabajos de mejora el pasado fin de semana en su local. Una cita que tiene lugar una vez al año para que la instalación se encuentre en las mejores condiciones posibles. Fueron tres días en los que se realizaron tareas de mantenimiento, organización de almacenes y trabajos de mejora varios. Entre ellos, la instalación de fregaderos nuevos en los servicios, la construcción de escaleras de acceso más seguras a los almacenes, la actualización de documentos o la revisión de la iluminación de la sala. La asociación de vecinos había hecho un llamamiento en los días previos a todo aquel que quisiese colaborar y hubo mucha gente que se pasó para echar una mano.

Iñaki de la Fuente, portavoz de la organización, nos cuenta que «el primer día vemos qué materiales nos hacen falta, de qué gremios proceden las personas que han venido y empezamos algún trabajo. El viernes aparecieron dieciocho personas. Hay gente que viene por primera vez a ayudarnos y dependiendo de sus habilidades los colocamos en un lado o en otro. Hay tareas que todo el mundo puede hacer y si no contamos con un especialista específico, por ejemplo de fontanería, se deja el trabajo sin hacer».

El buen ambiente no falta

El sábado fue el día que más gente se reunió en Amute, más de veinte personas. Entre ellos Xabi y 'Antxin', a los que no les faltaron dosis de humor durante todo el fin de semana. «Hemos estado haciendo lo que el jefe nos ha mandado. Hemos empezado a limpiar los canales exteriores para quitar la porquería que se amontona arriba hasta que ha empezado a llover», nos explica Xabi, que tuvo algún susto durante la mañana. «Estaba en el tejado, me he resbalado y he roto dos tejas, aunque yo estoy perfectamente».

Xabi es un asiduo a este tipo de reuniones. «Participo todos los años. Hay que echar una mano en todo lo que se pueda aunque creo que este año estamos menos que otras veces. 'Dela' nos tiene explotados», comentaba entre risas este vecino refiriéndose al portavoz de la sociedad.

Su compañero de faena 'Antxin', nos apunta que «estos trabajos de mejora se solían hacer en julio pero este año se han cambiado las fechas para ver la respuesta de la gente».

Escalera para el escenario

Miguel Lertxundi y Pedro González se encontraban inmersos en la construcción de una escalera para el escenario. «Llevamos desde las nueve de la mañana soldando y el viernes empezamos a las cuatro de la tarde. Esto no es un taller, tenemos que hacer todo de forma manual, a medida, y es muy laborioso». Preguntados por el número de gente que se había animado a colaborar, los dos reconocían que «estamos los de siempre. Año tras año siempre nos vemos los mismos».

Joseba Errazquin tenía como misión construir una puerta corredera para la parte de atrás del escenario. A su lado, Santi Burguete, se presentaba como su pinche. «Hay gente muy buena como Joseba que trabaja en el sector y sabe lo que hace. Es fundamental para hacerlo rápido y bien».

Al finalizar la mañana de trabajo, los vecinos pudieron disfrutar de una comida para recuperar fuerzas. «No todo es trabajar, hay que disfrutar también. A la tarde volveremos al tajo aunque con la tripa llena el ritmo de trabajo es menor», nos señalaba Joseba Errazquin.