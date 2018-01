«Ampliar Miramón en Zubieta sigue interesando a Hondarribia» El alcalde explicó la visión de Hondarribia sobre el tema Zubieta-Miramón. / F. DE LA HERA Se instale o no Miramón, quiere que no se olvide el proyecto de conexión viaria previsto, que aliviaría el actual tramo entre Amute y MendeluEl alcalde, Txomin Sagarzazu, recuerda que la ampliación del parque tecnológico está contemplada en el Plan General de la ciudad I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 17 enero 2018, 00:13

La prevista pero ahora parece que descartada ampliación en terrenos de Zubieta (365.000 metros cuadrados en Hondarribia y 151.000 en Irun) del Parque Tecnológico de Miramón fue analizada ayer por el alcalde Txomin Sagarzazu, con el punto de vista hondarribitarra de los últimos acontecimientos.

El primer edil señaló que «en esto no estamos solo Irun y Hondarribia. Sería interesante que todos juntos hiciéramos una valoración conjunta, pero no ha sido así y ahora comparezco yo». La ampliación del PT de Miramón en Zubieta «es un trabajo complicado, eso nadie lo puede ocultar. Los primeros documentos son de 1995 y el paso de tantos años nos indica que el trabajo no ha tenido el ritmo necesario».

El viernes pasado, y relacionado con el problema que en Irun tienen con el traslado de las pistas de Plaiaundi, su alcalde, José Antonio Santano, desveló que el proyecto no se iba a desarrollar. El propio Sagarzazu añadió ayer que «en las últimas conversaciones hemos visto que Zubieta no está entre las prioridades de Parques Tecnológicos de Gipuzkoa, la Diputación o el Gobierno Vasco. Había grandes expectativas con Miramón, que estaba muy lleno o iba a llenarse, pero ahora parece que esa ampliación no es necesaria o no se haría aquí».

Proyecto interesante

Con todo, Sagarzazu explicó que «para el equipo de gobierno, este proyecto es importante, porque es el terreno que tenemos para el desarrollo industrial. Y no solo porque lo diga Hondarribia, también se recoge en el Plan Territorial Parcial. Cuando hemos redactado el Plan General, igual que Irun, lo hemos recogido así. No es algo de ahora, anteriores corporaciones también vieron con buenos ojos esta idea».

La opinión de Hondarribia no ha cambiado. «Aunque el alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha declarado que esta ampliación no se va a hacer ni a corto ni a medio plazo y que Irun la descarta, desde Hondarribia es un planteamiento que nos interesa y creo que nos debe interesar a los dos ayuntamientos. Nosotros estamos dispuestos a seguir, conscientes de que hay ritmos e intereses distintos en todos los agentes implicados».

A propósito del Ayuntamiento de Irun, recordó Sagarzazu que «su alcalde ha mostrado conformidad con el proyecto desde hace muchos años. Pero en el tiempo en el que yo soy alcalde sobre todo ha hablado de instalaciones deportivas».

Nueva conexión viaria

En el plan de compatibilización previsto para las dos ciudades en esa zona «se recogen dos cuestiones. Una es el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi y otra el nexo por carretera entre los dos municipios. No hay solo una necesidad, hay dos, y a la Diputación le corresponde aceptar que esa unión por carretera es adecuada o no y financiarla».

La conexión a la que se refiere el primer edil hondarribitarra se recoge en los planes de la implantación de Miramón en Zubieta pero también debería salir adelante sin la llegada del parque tecnológico. «A la altura del Centro San Pablo se construiría una rotonda para que, viniendo de Hondarribia, se pudieran tomar tres caminos: Mendelu, hacia la avenida Letxunborro de Irun y Donostia». Esta novedad significaría «una mejora muy importante en la conexión entre las dos ciudades, en ambos sentidos. Y en función de eso se podría adecuar de otra manera el tramo que conocemos entre Amute y Mendelu».

Para Sagarzazu, «en este problema complejo, el tema de las instalaciones de Plaiaundi es un punto, pero no todo. Cuando empezó a tomar forma el acuerdo para Zubieta había dos temas de interés para cada ciudad. Se comenta sobre todo uno pero sigue habiendo otro, la necesidad de mejorar la conexión. No voy a decir que sea más importante que el traslado de Plaiaundi, pero tampoco menos. Como parece olvidado, lo recuerdo ahora».