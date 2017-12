America's Ladies of Gospel llega hoy a Itsas Etxea Dorrey Lyles es una de las componentes del grupo de góspel. El concierto del trío norteamericano dará comienzo a las 20.00 E.P. HONDARRIBIA. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:41

La gira de America's Ladies of Gospel para hoy en el auditorio Itsas Etxea con el concierto que dará comienzo a las 20.00. El trío formado por Jean Carpenter, Darnita Rogers y Dorrey Lyles, con la ayuda del pianista Hubert Samut, ofrecerá un repertorio escogido para mantener cautivado al público desde la primera nota a la última. Las entradas tendrán un coste de diez euros y estarán a la venta desde dos horas antes en el auditorio.

La génesis del grupo que actuará hoy en Itsas Etxea se encuentra en Divine Gospel Reunion. Tras la retirada de una de sus integrantes, Tori Robinson, la formación se reinventó en torno a la figura Jean Carpenter. 'Lady Jean' lideró el coro Gospel Pour Cent Voix que compitió en el Britain's Got Talent de Londres en 2016 y que fue nombrado mejor grupo coral de los aparecidos en el programa.

A su lado estará la cantante de Philapelphia Darnita Rogers que posee una voz soprano que alcanza cinco octavas. La 'Singsista' -apodo por el que se la conoce- ha actuado en varios musicales entre los que destaca 'Gospel at Colonus', que en 1987 le proporcionó su primera gira europea con Morgan Freeman y Carl Lumbly.

Dorrey Lyles es la tercera voz norteamericana del grupo. Posee una larga carrera con incursiones en el góspel, el jazz, el blues o en los musicales, pero fue en 2015 cuando alcanzó altas cotas de popularidad con su particular versión de 'I believe I can fly'.