Bando municipal para alertar sobre el peligro de las hogueras

El alcalde Txomin Sagarzazu ha emitido un bando para alertar del peligro que tienen las hogueras en la víspera de San Juan. El escrito se ha colocado en el tablón de anuncios de la casa consistorial, publicado en web municipal y redes sociales y repartido a la prensa para su mayor difusión.

En el bando municipal se señala que «en diferentes puntos de la ciudad se prenderá fuego a las hogueras. Desde el Ayuntamiento de Hondarribia queremos hacer un llamamiento para que se actúe con prudencia y sentido común».

Una de las razones de este bando es que «estos últimos días, debido a las altas temperaturas, nuestro territorio ha estado en alerta máxima por riesgo de incendios. Por lo tanto, pedimos a la ciudadanía que extremen las precauciones y respeten el medio ambiente, los bienes personales y materiales».

Desde el Ayuntamiento solicitan «que se tomen las siguientes medidas de seguridad: No utilizar combustibles líquidos para prender fuego a la hoguera; no quemar elementos que generen humo excesivo o gases tóxicos (plásticos en general, PVC, aceites, neumáticos, etc.), hacer las hogueras lejos de edificios, líneas eléctricas, instalaciones o vehículos; y asegurarse al finalizar de que el fuego se ha apagado y recoger, en la medida de lo posible, el entorno».

Por último, el bando de Sagarzazu recuerda que «en caso de que se registre alguna situación de peligro se deben poner en contacto con los servicios de emergencias llamando al 112».