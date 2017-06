Aqua Lauda y la Banda ponen la música este fin de semana

Hoy y mañana se podrá disfrutar con sendas actuaciones musicales en nuestra ciudad. Estrena el fin de semana musical el coro Aqua Lauda, que actuará a partir de las ocho de la tarde en la iglesia de iglesia de Santa María Magdalena, y mañana será el turno de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia, que a las 12.30 ofrecerá un concierto en los arkupes del Ayuntamiento.

Aqua Lauda es un coro fundado en enero de 2014 con la intención de difundir la música escrita para coro femenino y que dirige el hondarribitarra Javier Busto. Entre sus componentes hay miembros de varias localidades guipuzcoanas y desarrolla su trabako en el colegio Belaskoenea, en Irun.

En junio de 2014 se produjo el debut, en la iglesia de Pentecostés de Irun, y después Aqua Lauda ha actuado en Torre del Mar, Pamplona, Jaca y Castro Urdiales (2015), Lasarte-Oria, Laredo y Gijón (2016) y en 2017 estará en Zumaia, Burgos y hoy en Hondarribia.

Desde Aqua Lauda señalan que «nuestro único objetivo es llegar a los corazones de las personas que nos escuchan». Para ello trabaja con programas eclécticos.

El repertorio de esta tarde será el siguiente: 'Three sacred songs: Ave maris stella, Ave Maria, God be in my head (David Basden), 'Dona nobis pacem' (Hyun Kook) con Montse Latorre como soprano solo, 'From a distance' (Julie Gold, arreglos Mac Huff), con mezzo solo de Pili Anuncibay y alto solo de Mario Hernández, 'Magnificat' (Christine Donkin), Pili Anuncibay mezzo solo, 'Itsasoa ari zait' (Idoia Azurmendi - Ainhoa Odriozola), 'Ikusten duzu' (armonización Josu Elberdin), 'Maitia' (Iker González y Uxua Sorazu), 'Alfonsina y el mar' (Ariel Ramírez y Félix Luna, arreglos Javier Busto), 'Tu risa' (Beatriz Corona y Pablo Neruda) y 'Euskal Jokoak' (Javier Busto y Josune López), con Mario Hernández al cajón.

La Banda, mañana

Por otro lado, la Banda de Música Ciudad de Hondarribia ofrecerá mañana un concierto a partir de las 12.30 en los arkupes del Ayuntamiento. Recuerdan desde la agrupación que «después de casi un año volvemos al casco histórico de la ciudad, a los arkupes. Aun siendo un sitio que se ha quedado pequeño para nuestra actual Banda de Música, por lo menos una vez al año no faltaremos a este tradicional lugar que durante casi 200 años ha sido sede de nuestros bailables y conciertos».

Mañana, bajo la dirección de Alazne Alberdi, la Banda de Música ejecutará un repertorio variado, con obras modernas, clásicas, dos del holandés Jacob de Haan y una selección de zarzuela. El repertorio es el siguiente: 'Alvamar overture op.45' (James Barner), obertura 'Pique dame' (Fraz von Suppé) con Aaron Carton Fernando Tejero como solistas de flauta, pasodoble 'Malos tiempos pero alegres' (Alfonso Moreno-Arrones), 'Concerto d'Amore' (Jacob de Haan), selección de la zarzuela 'El dúo de la africana' (Manuel Fernández Caballero) y 'Variazioni in bluetooth' (Jacob de Haan).

Ésta no será la única actuación de la Banda de Música durante este mes, pues el próximo viernes, desde las 19.30, interpretará por las calles de la ciudad el tradicional Zortziko de San Juan y acabará su recorrido en la presentación de los remeros de Arraun Elkartea.

Después, la siguiente actuación será el 23 de julio en la calle Santiago, junto con el grupo navarro The Beat-Lees.