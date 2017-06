Queda un mes para que empiece a sonar el blues en la ciudad

Dentro de exactamente un mes, Hondarribia estará en una dinámica distinta a la de estos días. Habremos entrado de lleno en la época estival y, con ella, llegará la duodécima edición del 'Hondarribia Blues Festival'.

La organización del evento ha hecho público el programa de actividades para los días 13, 14, 15 y 16 de julio, cuando la música invadirá la ciudad. A grandes rasgos, el festival repite el esquema de anteriores ediciones, pero hay pequeños cambios.

El más relevante, que el domingo no habrá concierto 'potente' en La Benta, aunque se mantiene la clausura en ese escenario. Otra novedad es la presencia del grupo 'Granujas a todo ritmo', que no actuará en ningún escenario, sino que repartirá su música por las calles de la ciudad.

Carlos Malles, director del HBF, señala que «en los primeros años hubo alguna dixie band por las calles que ponía mucho ambiente y con este grupo vamos a intentar recuperar aquel formato, que gusta mucho a la gente».

Premio a Charlie Baty

Anuncia Malles que, «como otros años, hay nombres que quizás el público no conoce pero los espectadores saben que siempre son grupos de calidad». De esta duodécima edición destaca «a Charlie Baty, que recibirá el Premio Hondarribia, a la banda original de James Brown, un espectáculo con doce personas en el escenario y con el presentador original de James Brown, y el grupo de la película 'The Commitments'.

Si bien el festival empezará el día 13, tendrá un aperitivo el fin de semana anterior con sendos conciertos en el puerto deportivo, el de Noa Volldam and The Helldrinkers el viernes 7 y el de Still River el sábado 8, en ambos casos a las ocho de la tarde

El jueves 13 sí que empezará el festival de blues, con el concierto pedagógico que el grupo Belceblues ofrecerá por la mañana en el auditorio Itsas Etxea. Por la noche, a partir de las 21.30, por el escenario de La Benta pasarán de nuevo Belceblues, Zac Harmon y 'Stars From The Commitments'.

El viernes JW Jones actuará en Arma Plaza y en La Benta se podrá ver en acción a Star Blues, Kenny Neal y finalmente Igor Prado Band featuring Willie Walker and Raphael Wressnig.

Barbacoa y paella popular

El sábado volverá a ser el día grande, empezando por la mañana en el auditorio con la charla 'Mojo Blues: Superstición en el Blues' que ofrecerán Héctor Martínez y Fernando Beiztegui. Después llegará la barbacoa popular en La Benta, animada por The Black Snakes y por Igor Prado Band.

Por la tarde, en Arma Plaza estará Headline Blues Band y en la calle San Pedro, Marco Marchi & The Mojo Workers. El broche llegará en el escenario principal con White Towels Blues Band, JW Jones & Charlie Baty con la entrega del Premio Hondarribia y The JB's James Brown Original Band.

El domingo 16 se completará la duodécima edición y parte del protagonismo será para el grupo 'Granujas a todo ritmo', que actuará por las calles de la ciudad a las 12.30 y 18.30. No podía faltar la paella popular, con ambientación a cargo de de White Towels Blues Band y JW Jones.

Por la tarde actuarán Annika Chambers en Arma Plaza y The Black Snakes en la calle San Pedro. Y por la noche llegará la clausura en el Blues Village con Headline Blues Band y la habitual jam session con los artistas del festival.