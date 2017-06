Viaje a la Hondarribia del medievo

Las calles del casco histórico de Hondarribia han permitido a miles de personas viajar al pasado durante este fin de semana. El Mercado Medieval, un clásico del mes de junio, ha vuelto a ser una oportunidad para disfrutar de juegos, talleres, artesanía y diferentes puestos de alimentación.

Tras el sol y el sofocante calor del sábado, el tiempo quiso dar ayer una pequeña tregua. En Arma plaza se pudo disfrutar de un laberinto medieval en el que encontrar la salida no era tan fácil. Bastaba con despistarse un poco para no ser capaz de encontrar la salida.

Frente al parador un grupo de herreros trabajaban en la forja ante la atenta mirada de los visitantes, que no dudaban en preguntar. Los más golosos lo tuvieron difícil para llenarse las manos con bolsas y cajas con todo tipo de 'golosinas'.

Aprender un oficio

Rosquillas, pan, alhajas, libros de poesía, grabados... fueron sólo algunos de los productos que se pudieron encontrar en los puestos repartidos por el casco histórico. Al llegar a la plaza Gipuzkoa el agradable aroma de hierbas e inciensos era tan poderoso que prácticamente todos se paraban para disfrutar de ellos un poco más.

«A las siete de la mañana he venido, he montado el puesto y luego me he comido el bocata», explicaba Román Aduriz con una sonrisa de oreja a oreja. Este oiartzuarra de 86 años es un asiduo a esta feria. Lleva toda la vida dedicado a dar forma a la madera, y su especialidad son las cadenas de madera.

El Mercado Medieval de Hondarribia se convierte en un lugar en el que observar y aprender acerca de oficios casi extintos. Mientras el soplador de vidrio Igor Obeso, del taller irundarra Argia Badago, dejaba boquiabiertos a una veintena de visitantes, Aduriz hacía hincapié en que «nosotros venimos aquí a mostrar lo que sabemos hacer y compartirlo con la gente».

Este artesano no dudó en compartir una pequeña observación. «Mientras trabajas ves a la gente mirarte y te das cuenta de que tienen dudas sobre lo que estás haciendo pero nadie pregunta. ¡Tienen miedo a preguntar!», aseguraba sin poder evitar soltar una risotada.