Javier Sagarzazu está invitado al Simposio Internacional de la Acuarela

Javier Sagarzazu ha sido invitado a la vigésima edición del Simposio Internacional de la Acuarela, que se celebrará a finales de septiembre en Salamanca.

El pintor hondarribitarra reconoce que «es importante que te seleccionen, te da prestigio». También participó en la anterior edición, celebrada en Bilbao hace dos años, y en esta ocasión será uno de los cuarenta artistas de todo el mundo que han seleccionado la Agrupación Española de Acuarelistas y la European Confederation of Watercolour Societies, organizadores del evento.

En Salamanca se darán cita los mejores acuarelistas del mundo, que participarán en una exposición colectiva y afrontarán una agenda con charlas, visitas y sesiones pictóricas. Pintores, críticos de arte y marchantes compartirán experiencias y conocimientos a lo largo de cuatro jornadas.

Para Sagarzazu «es un motivo de orgullo que te elijan para el simposio. Ahora hay que dar el do de pecho. A nivel de Euskadi se me conoce, pero estar en este evento te permite que te conozcan también los de fuera. Estaremos tres o cuatro de Euskadi y del resto, la mayoría serán europeos».

Además de Hondarribia, Venecia es otra de las musas de Sagarzazu, pero en esta ocasión se ha decantado por 'Puerta de la Mezquita de Córdoba', que ya ha entregado a los organizadores. «No quería llevar un cuadro de Hondarribia para que no fuera algo localista. Al ser un evento internacional, he preferido un cuadro de la mezquita de Córdoba, que es un templo más conocido y que sirve para abrirse al mercado y al público en general». Recuerda cómo «hice una gira por Andalucía y en Córdoba me tocó un atardecer que me dejó impresionado».

La exposición de Irun

Esta invitación al simposio es una alegría más de las que se está llevando Sagarzazu en los últimos meses. En verano cumplió 50 años de profesión y en su galería Arkupe montó su exposición número cien. Poco después el Ayuntamiento de Hondarribia sacó la segunda edición del libro 'Paseos por la ciudad'.

Después de eso, en diciembre, enero y febrero expuso en la sala Menchu Gal, precisamente en el edificio donde dio sus primeras pinceladas. Recuerda que «fue un lujo. Era una recopilación importante de cuadros de Irun, sobre todo de la parte vieja, Mosku, la iglesia del Juncal... Había 60, de los 225 que tengo y que van a ir incluidos en el libro 'Paseos por la ciudad: Irun' que está preparando el Ayuntamiento de la ciudad vecina».

Para Sagarzazu, «no fue una exposición más, sino que resultó especial. Primero, porque yo había estudiado ahí. Y luego, porque estuve haciendo visitas comentadas y coincidí con mucha gente de mi edad que hacía años que no veía. Desde el Ayuntamiento me dijeron que estaban sorprendidos por la gran afluencia que hubo en esos tres meses de la exposición».

Más recientemente, ha participado en una exposición-subasta en Burdeos, donde vendió un cuadro de Baiona -«fue bonito presenciar la subasta y ver que tres personas pujaron por el cuadro», y también en una muestra colectiva de la Cadena SER en Bilbao, con un cuadro de Puppy, el perro de flores que hay fuera del museo Guggenheim y que «gustó mucho».

Otro libro en marcha

A los libros de 'Paseos por la ciudad' tanto de Hondarribia como el futuro de Irun hay que sumar otra publicación que todavía no tiene título y que está «casi acabada. Es más ligera, como un cuaderno de viaje, y lleva textos de la periodista Ylenia Benito, que escribe muy bien. Creo que estará listo para el verano».