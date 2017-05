Las empresas del sector proponen 'un mar de posibilidades' para verano

Por tercer año consecutivo, Bidasoa Activa ha organizado unas jornadas de puertas abiertas para profesionales del sector turístico. El objetivo es que touroperadores, agencias de viajes, establecimientos hoteleros y otras empresas relacionadas con el turismo puedan conocer la oferta náutica que hay en la comarca, con una decena de empresas de Hondarribia y Santiagotarrak de Irun.

Miguel Angel Paéz, presidente de Bidasoa Activa, aseguró que «ésta es una de las iniciativas que hemos venido promocionando los últimos años y es de las que anda y funciona. El número de empresas de la comarca ha ido a más y no solo ha crecido en número, sino también en calidad y competitividad. Nuestros vecinos del otro lado del Bidasoa son muy fuertes y tienen más tradición en esta serie de iniciativas. Tienen un sector muy desarrollado pero en poco tiempo nos hemos posicionado muy bien».

Oferta «amplia y variada»

La oferta náutica, sobre todo en época estival, es cada vez más amplia y variada. No solo los visitantes sino también los hondarribitarras pueden elegir entre varias opciones. Vela en distintas versiones con el Club Náutico de Hondarribia, Estatxa y Navegavela, paseos en catamarán con Jolaski, buceo con Aquaman Apnea Hondarribia y Buceo Hondarribia, piragüismo con Hondarribia Arraun Elkartea y Santiagotarrak de Irun, surf y stand up paddle con Hondarribia SUP Eskola, Surf Teknika y Central Surf Eskola y motos de agua con Water Joy. Todo ello se recoge en un folleto que han bautizado con el slogan de 'un mar de posibilidades'.

Páez apuntó que «es uno de los sectores que mejor ha entendido la importancia de unir fuerzas en una misma dirección. Así se responde mejor a la competencia y también a la llegada de turistas, sin olvidar que todas estas propuestas están por supuesto abiertas a los habitantes de Hondarribia e Irun».

Para Juan María Altuna, vicepresidente de la mencionada agencia de desarrollo, «dar a conocer las actividades a los profesionales del sector supone abrirse a los mercados potenciales. Desde Bidasoa Activa seguiremos apoyando estas iniciativas y más cuando vemos que las empresas del sector náutico están trabajando codo con codo. Desde primavera se va notando un repunte del turismo y de la gente que quiere participar en estas actividades».

Mesa náutica

Estas empresas están reunidas en torno a la llamada mesa náutica. Informan de sus actividades, de los programas de calidad en los que participan y trabajan de manera conjunta en acciones de promoción del sector náutico como la creación de un folleto conjunto, campañas de publicidad o la organización de jornadas abiertas. También participan en mesas supracomarcales».