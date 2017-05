Todavía quedan muchos regalos de la rifa de Katsikas por recoger

El pasado 22 de abril se celebró la gran rifa organizada por la ONG Hondarribia-Katsikas y el viernes 26 de mayo es la ficha fijada para finalizar con la entrega de regalos. Sin embargo, en el transcurso de este mes solo la mitad de los 386 premios han sido recogidos, lo que ha creado preocupación en el grupo de voluntarios.

Mari José Aseguinolaza, presidenta de Hondarribia-Katsikas, no oculta ese sentimiento porque en pocos días se terminará el plazo para recoger los premios y aún faltan muchos por repartir. Cuenta que «en tres semanas hemos repartido cerca de la mitad de los premios, falta la otra mitad. Creemos que hay gente que piensa que nos hace un favor no recogiéndolos, que es una manera más de colaborar, pero no es así. Por un lado, los regalos que no se recogen se pierden, y por otro, el donante pierde la oportunidad de colaborar, y no se cumple uno de los objetivos del sorteo, que era poner en contacto al donante con el premiado».

Hondarribia-Katsikas Boluntario Taldea insiste a las personas que resultaron premiadas en el sorteo del 22 de abril para que pasen por el antiguo parvulario del Puntal a recoger los premios.

Los miembros de la asociación se reunen a diario allí, por la mañana de 9.00 a 11.00 y por la tarde de 18.00 a 20.00, salvo los jueves, sábados y domingos, que lo hacen sólo por la mañana.

La lista de los numeros premiados y sus correspondientes regalos se puede consultar tanto en el facebook de la asociación como en los siguientes puntos: Ondare okindegia, Lanbroa taberna, Pascua hombre, Kai-Alde, Legamia, Gaxen, Benttu, Txuntxumela, Blagan, Maitane, Ersoki, Itxola, Hawaii, Alzaga urdaitegia, Ondo Garbi, Sokoako liburudenda, Ilaia ileapaindegia y farmacias Maddi Iraola, Maite Iraola y Erausquin.

En vista del panorama, la ONG está pensando qué hacer con los regalos que no se recojan. «Una cosa está clara, no puede quedarse un solo regalo sin repartir, ya veremos la fórmula, pero todo tendremos en cuenta a todos los que han colaborado con el sorteo».