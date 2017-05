ELA denuncia la precariedad laboral en el Ayuntamiento y convoca una concentración

El sindicato ELA ha convocado para hoy, a las 12.30 frente a la casa consistorial, una concentración para protestar por la precariedad laboral que ve en el Ayuntamiento.

Desde el sindicato señalan que «el Ayuntamiento de Hondarribia es paradigma de la precariedad en la comarca del Bidasoa, ya que la provisionalidad supera el 35%. De 82 empleados, 43 tienen puesto 'en propiedad', 19 son interinos y 30 son vacantes, de las cuales, al menos siete no están cubiertas. Además, hay once empleados que no aparecen en las Relaciones de Puestos de Trabajo».

ELA considera que «un Ayuntamiento no llega a una situación como ésta por casualidad, sino que la precariedad es consecuencia de una decisión política. Los decretos que vienen desde Madrid han disfrazado la situación que aquí se da y han sido esgrimidos como excusa para mantenerla. Pero, viendo la antigüedad de algunos de los interinos, se aprecia que es una práctica que viene de lejos. Hay algunos empleados que han pasado toda su vida laboral como interinos y que se jubilarán como tales. Los hay interinos desde 1990, 1994, 1999, 2006... Se ha perpetuado una situación provisional».

Con estos datos, la reflexión de ELA es «si seguimos por este camino, ¿qué administración tendremos dentro de diez años? ¿El objetivo es una interinidad del 80%? En caso de voluntad política, se podría cambiar esta situación, consolidando el empleo, con servicio de calidad y buenas condiciones laborales».