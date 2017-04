Broche al ciclo de música sacra

El ciclo de música sacra que organiza Esfifaia Abesbatza llega hoy a su fin. A partir de las siete y media de la tarde en la parroquia se podrá disfrutar de los dos coros de casa, el de voces mixtas y el de voces blancas.

La doble actuación servirá para cerrar esta trigesimoquinta edición, que en las jornadas anteriores ha contado con la presencia de coros de Gran Canaria y Errenteria el primer fin de semana y de la República Checa ayer.

Al contrario que en crónicas anteriores, en la de hoy prácticamente no hace falta presentar a una agrupación que nos visita, ya que los dos protagonistas del concierto de esta tarde pertenecen a la asociación hondarribitarra Eskifaia Abesbatza, que a lo largo del año suele actuar en otras tres ocasiones en nuestra ciudad.

Eskifaia Abesbatza se fundó en el año 1978 y su objetivo principal es fomentar el disfrute y conocimiento de la música coral entre la población, tanto a través de la participación en alguno de sus coros, como en conciertos y actividades que organiza.

A lo largo de su trayectoria han dirigido al coro de voces mixtas Eskifaia el fundador Javier Busto, Maite Oca, Miguel Zeberio y, desde 2001, Gorka Aierbe. En 1985 Emilio De la Linde creó el coro Xatz, de voces blancas. Fue su primer director y le sucedieron Javier Busto, Maite Oca, Agustín Mendizabal, Alaitz Guridi, Isabel Mantecón y, desde 2015, Amaia Aldalur.

La agrupación se completa con el coro Eskifaia Txiki, que empezó su andadura en 1980 logrando grandes éxitos y cuya trayectoria se retomó en 2012 tras un largo paréntesis, bajo la dirección de Iñigo Salaberria.

Repertorios para hoy

El coro de voces mixtas Eskifaia, dirigido por Gorka Aierbe, tiene previsto interpretar los siguientes temas esta tarde: 'If ye love me' (Thomas tallis), 'Denn er hat seinen Engeln' (Felix Mendelssohn), 'Psalms of David' (Cyrillus Kreek), 'Caelorum lumen influit' (Italo Bianchi), 'O sacrum Convivium' (Italo Bianchi), 'Elijah rock' (Jester Aristón), 'The battle of Jerciho' (Moses Hogan), 'Indodana' (Michael Barret y Ralf Schmitt).

Por su parte, Xatz Eskifaia, con Amaia Aldalur a la batuta y con el acompañamiento de la irundarra Esther Barandiaran al piano afrontará el siguiente repertorio: 'Popule meus' (Javier Busto), 'Madonna, io v'amo e taccio' (Costanzo Festa), 'Padre nuestro' (Manuel Soler), 'Cantique de Jean Racine' (Gabriel Fauré), 'Nunc dimittis' (Albert Alcaraz), 'The Lord bless you and keep you' (John Ruttler), 'Ave Iesu' (Xabier Sarasola).