Un octeto checo y los coros de casa para cerrar el ciclo de música sacra

El 'XXXV ciclo de música sacra' que organiza Eskifaia Abesbatza con la colaboración de Ayuntamiento, parroquia, federación guipuzcoana de coros y Laboral Kutxa afronta su segundo y último fin de semana.

CICLO DE MÚSICA SACRA Hoy. Ensemble Vocal Gentlemen Singers, octeto de la República Checa. Mañana. Los coros Eskifaia de voces mixtas y Xatz Eskifaia de voces blancas. Las dos sesiones a las 19.30 en la parroquia, con entrada gratuita.

Si en las dos primeras entregas los coros llegaron desde Gran Canaria y Errenteria, para este fin de semana se anuncia al Ensemble Vocal Gentlemen Singers de la República Checa para hoy y a Eskifaia y Xatz Eskifaia para mañana. Las dos sesiones serán a las siete y media de la tarde en la parroquia, con entrada gratuita.

El Ensemble Vocal Gentlemen Singers es el único octeto vocal profesional de su país, habiéndose convertido en el embajador de la escuela coral checa y contando con el apoyo de las instituciones, incluido el ministerio de Cultura, para desempeñar ese rol.

El grupo, formado en 2003, ha ganado varias competiciones internacionales y frecuentemente forma parte de la programación de los festivales más prestigiosos del mundo, desde los Estados Unidos a Corea del Sur. Ha ofrecido más de 500 conciertos en veintitrés países de cuatro continentes y ha editado siete CDs, con gran éxito y muy buenas críticas.

Un festival y cursos y clases

Sus componentes también organizan un festival anual en la localidad checa de Hradec Králové, con el fin de promover la música checa fuera de su país y, al mismo tiempo, dar a conocer a coros de distintos países del mundo.

Parte fundamental de la actividad de los Gentlemen Singers es la educación musical. Organizan distintos cursos y clases magistrales tanto para coros como para solistas. Los miembros del grupo se nutren de la propia experiencia fruto de la colaboración con otros grupos, directores, maestros de coro y compositores.

El Ensemble Vocal Gentlemen Singers ha preparado para esta tarde el siguiente repertorio: 'Svaty Vaclave, St. Wenceslas' (anónimo del siglo XIV), 'Ave María. Angelus Domini' (Frans Biebl), selección de 'Missa super dixit Maria' (Hans Leo Habler), 'Pa dacenm domine' (Arvo Part), 'Magnificat secondo' (Claudio Monteverdi), 'Ubi caritas' (Ola Gjeilo), 'Sepulto domingo Grzegorz' (Gerwazy Gorczycki), 'Quatre petites prières de Saint François d'Assisse' (Francis Poulenc), 'If ye love me' (Thomas Tallis), 'Nunc dimittis' (Mark van Platten), 'Missa propria' (Jan Jirasek) y 'Heaven somewhere' (arreglos de Stephen Hatfield). Las tres últimas piezas han sido compuestas o arregladas en exclusiva para Gentlemen Singers.

Eskifaia y Xatz Eskifaia

Mañana, también a las siete y media de la tarde y en la parroquia, llegará la clausura del festival, a cargo de los coros locales. Bajo la dirección de Gorka Aierbe actuará el coro de voces mixtas Eskifaia y Amaia Aldalur dirigirá al coro de voces blancas Xatz Eskifaia, que estará acompañado al piano por Esther Barandiaran.