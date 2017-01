'Desfilea', de Juan José Aguirre, anunciará este año el carnaval

El carnaval de este año ya tiene cartel anunciador, que llega desde la vecina Irun. 'Desfilea', de Juan José Aguirre Iturrioz, es el trabajo que ha resultado ganador del concurso organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento y al que se han presentado diecisiete trabajos, uno más que en 2016.

El jurado, compuesto por el pintor Javier Sagarzazu, el artista Jonan Basterretxea, el arquitecto Santi Noain y el fotógrafo Floren Portu, con Goio Uriarte -técnico de Cultura- como secretario, se decantó por 'Desfilea' que reporta 450 euros a su autor, con la correspondiente deducción del IRPF.

Juan José Aguirre reconoce que está «muy contento con este premio. Había presentado un cartel al concurso de Irun pero no me convenció demasiado y después hice éste, que ha quedado mejor». No es la primera vez que se lleva un premio de este estilo, ya que también se adjudicó el primer premio en el concurso de carteles de carnaval de Irun en el año 2014.

En el cartel ganador «se ve en primer plano a una niña de una comparsa, con un disfraz alegre y en el que destaca el sombrero grande de colores», explica el irundarra de 49 años, que ha sido alumno de la academia municipal de dibujo de Irun y del pintor Javier Sagarzazu.

Lo curioso del cartel es que, al contrario de la mayoría de los que se presentan hoy en día, no está hecho con ningún programa infórmatico. «Es una pintura sobre cartulina. Tengo afición por la pintura y, aunque a veces hago carteles en ordenador, me gusta cómo quedan en pintura».

Tanto 'Desfilea' como los otros dieciséis trabajos presentados al concurso serán expuestos en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza del 20 de febrero al 5 de marzo.

Concurso de escaparates

También en torno a esas fechas -concretamente del 20 al 28 de febrero- se podrán ver decorados los comercios que participarán en el concurso de escaparates de carnaval que convoca el departamento de Comercio y Turismo del Ayuntamiento, con premios de 450, 300 y 200 euros para los tres mejores.

Los participantes en la séptima edición de este concurso deberán decorar sus escaparates con los motivos que deseen y mostrando productos que tienen a la venta, mostrando además el distintivo que acredita su participación en el concurso. El plazo de inscripción estará abierto desde el 13 de febrero hasta las 13.00 horas del sábado 18, en el BAZ y pueden participar todos los comercios de Hondarribia abiertos al público, que posean un escaparate expuesto a la calle.

Por otro lado, este viernes a las 13.30 en el salón de plenos del Ayuntamiento se llevará a cabo el sorteo para determinar el orden del desfile de carnaval.