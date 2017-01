«La respuesta de los comercios ha sido impresionante»

Mari Jose Aseginolaza, presidenta de la ONG, señaló que «la respuesta de los comercios y hostelería ha sido impresionante. Marije e Izaskun trajeron la idea de Lekeitio y empezamos en octubre a recoger los regalos, intentando llegar a todos los comercios posibles. Aún así, sabemos que no hemos llegado a todos y queremos pedir perdón a quienes no hayamos contactado pero ha sido porque no hemos podido. Pero pueden sumarse todos los que quieran y también tenemos que llamar a deportistas y gente de la cultura para que puedan hacer sus aportaciones».

Detalló que «hasta ahora tenemos 5 regalos de aventura, 7 de agroturismos, 17 de ocio, 14 de peluquerías, 3 de agencias de viajes, 5 de cafeterías, 45 de hostelería, 11 de hoteles, 110 de comercios, 14 de salud y belleza, 16 de tabernas, 14 de servicios médicos (médicos, fisios, dentistas, podólogos), 6 de talleres mecánicos...»