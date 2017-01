Calentando motores para carnaval

Mes y medio queda para los carnavales y ya está en marcha la maquinaria. Lo primero que busca el departamento de Cultura del Ayuntamiento es el cartel anunciador y por ello ha puesto en marcha el tradicional concurso. El periodo de entrega de los trabajos es los días 19, 20 y 21 de enero, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 en el BAZ del Ayuntamiento.

Se trata de una competición abierta a todos los interesados, que podrán emplear cualquier técnica (pintura, dibujo, collage...) y deberán presentar obras originales e inéditas. El tamaño del cartel será de 70x50 centímetros en formato vertical y debera constar obligatoriamente el lema 'Hondarribia - Inauteriak 2017'. Los trabajos que no cumplan estas características no serán admitidos a concurso.

Un jurado designado por el departamento de Cultura elegirá al ganador, cuyo autor se llevará un premio de 450 euros. Tanto la obra destacada, que anunciará los carnavales, como el resto de carteles presentados al concurso serán expuestos en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza del 20 de febrero al 5 de marzo.

Inscripciones para el desfile

Y mientras unos idean y elaboran carteles, otros piensan en disfraces y coregografías para el desfile del domingo de carnaval.

Desde el Ayuntamiento avisan que los interesados en desfilar deberán inscribirse en el BAZ o a través de la web municipal (www.hondarribia.eus) antes del 28 de enero a las 13.30. El viernes 3, a la misma hora, tendrá lugar el sorteo para determinar el orden del desfile. En los primeros lugares desfilarán las comparsas cuyo domicilio social esté ubicado en Hondarribia, y a continuación el resto, por lo que se efectuarán dos sorteos diferenciados.

La participación en el desfile está abierta a todos los grupos e individuales que lo deseen, y se establecen diversas categorías. Por un lado, está la distinción según el número de participantes. En el grupo A entran los individuales, el B está compuesto por entre una y cinco personas, el C es para los que cuentan con entre seis y quince personas y el D es para las comparsas grandes, de más de quince componentes. En este último caso se admitirán un máximo de 15 comparsas, teniendo preferencia las de Hondarribia.

Además, hay que tener en cuenta que el grupo D se divide en otros dos: por un lado, las entidades formalmente constituidas con domicilio social en Hondarribia y aquellos grupos de personas no constituidos formalmente de los cuales el 71% o más miembros estén empadronados o hayan nacido en Hondarribia. Y, por otro, las comparsas que no son de Hondarribia.

En cuanto a las carrozas, no hay medidas mínimas obligatorias. Podrán ser remolcadas por vehículos o construidas sobre vehículo. Igualmente podrán llevar equipo de sonido, que tendrá como máximo 1.500 vatios de potencia y dirigido a la comparsa para no estorbar a las demás. No está permitido realizar publicidad en las carrozas y comparsas.

Recorrido habitual

El día del desfile, las comparsas se reunirán a las 10.30 en Arma plaza y bajarán por la calle Mayor hacia la Alameda para después recoger sus carrozas allí o en la rotonda de San Juan de Dios. Después seguirán por Sabin Arana Goiri, Bernat Etxepare y Zuloaga kalea. Para conseguir que los actos se realicen con la mayor fluidez posible, cada grupo nombrará un representante que se responsabilizará de que se respeten las normas que se establezcan.

Un jurado, formado por representantes del Ayuntamiento y del ámbito cultural de Hondarribia, decidirá los siguientes premios, teniendo en cuenta las características de cada grupo (carroza o comparsa, número de participantes, sonorización, actuación, danza, parodia...): Mejor comparsa grupo A, trofeo y 150 euros; mejor comparsa grupo B, trofeo y 200; mejor comparsa grupo C, trofeo y 300 euros; primer premio comparsa de Hondarribia grupo D, trofeo y 800 euros; segundo premio comparsa de Hondarribia grupo D, 600 euros; tercer premio comparsa de Hondarribia grupo D, 400 euros; primer premio carrozas de Hondarribia, trofeo y 800 euros; segundo premio carrozas de Hondarribia, 600 euros; tercer premio carrozas de Hondarribia, 400 euros; premio a la mejor comparsa grupo D no de Hondarribia (con o sin carroza), 800 euros.

El reparto de premios se celebrará el lunes 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el Salón de Plenos del ayuntamiento.