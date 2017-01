Gloria Galán (Profesora y escritora): «Hondarribia es mi refugio y mi inspiración en muchas ocasiones»

Gloria Galán vive en Madrid, pero su cordón umbilical la une a la comarca del Bidasoa, concretamente a Hondarribia. Es la ciudad de sus recuerdos, de sus veranos, de sus paseos, incluso de sus pinitos como escritora. Aquí empezaron sus primeras historias, aquí anotó sus primeros pensamientos, reflexiones y sentimientos. La vida la ha instalado en Madrid y la ha colocado de profesora en un colegio, pero no ha conseguido cortar su cordón umbilical, ese que da título a su segundo libro.

'CUENTOS UMBILICALES Autora. Gloria Galán, es profesora en Madrid y éste es su segundo libro publicado. Argumento. Reúne veintitrés historias cargadas de emociones y cuya fuerza reside en cada uno de los protagonistas que aparecen. Libro. Publicado por la editorial Alfasur. Tiene 108 páginas.

-'Cuentos umbilicales' es el título de su libro, suena a que hay algo muy personal en él. ¿Es así?

-Sí. Tan personal como que escribirlo ha sido una especie de terapia para enfrentarme a la enfermedad y la muerte de mi madre. El título hace referencia a ese apego que tenía hacia ella. Perderla ha sido muy duro.

-¿Es un homenaje a su madre o algo autobiográfico?

-Habrá sido complicado...

-Ésta no es la primera vez que publica, ni tampoco la primera vez que escribe sobre un familiar.

-Eso es. Antes había escrito un libro para mi aita, pero solo hice veinte ejemplares. Era su biografía, una cosa pequeña y muy familiar. Y hace ocho años publiqué un libro infantil que aún se vende.

-Es profesora, ¿cuándo empieza a escribir?

-Escribir, escribo desde los catorce años. Antes, con diez años, empecé a tocar la guitarra y a escribir algunas canciones. Pero tengo un cuaderno guardado en el que empecé a anotar mis pensamientos de adolescente.

-¿Y cuándo decide publicar por primera vez?

-Esa ya es otra historia. Llevo muchos años como profesora de infantil. Un día me di cuenta que las editoriales solo traían a los colegios poesías de Gloria Fuertes. Están muy bien, pero se me ocurrió la idea de hacer algunas yo para cambiar. Fue un éxito. A los niños y niñas les encantaba y a los padres también. Ellos fueron quienes me animaron a publicar, me insistieron tanto que envié unos textos a una editorial.

-Los lectores se preguntarán cuál es su relación con Hondarribia...

-¡Es un cordón umbilical! Mis padres son de Irun, pero por motivos laborales se marcharon a Madrid y mi hermano pequeño y yo nacimos ahí. Aún así, he pasado mucho tiempo en Irun y desde hace 23 años todos mis veranos y días de vacaciones los paso en Hondarribia. Tengo muchos amigos y familiares aquí.

-¿La inspiración también la guarda aquí?

-Hondarribia es mi refugio y mi inspiración en muchas ocasiones. Escribo desde Madrid, pero mi imaginación siempre se va a Hondarribia. De hecho, la mayoría de los paisajes de 'Cuentos Umbilicales' están relacionados con la ciudad. Me encanta Jaizkibel, el faro, la playa... ¡todo!

-Haber presentado el libro en Hondarribia habrá sido especial...

-Muchísimo. Ese día sí que estaba nerviosa. Ha sido como cerrar un círculo, se lo debía a mi ama y a los 'Cuentos Umbilicales'.