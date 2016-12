Juguetería Tartufa se impone en el concurso de escaparates de Navidad

Juguetería Tartufa, Regalos Andrea y Joski han sido los establecimientos premiados en el 'VI Concurso de escaparates de Navidad' que organiza el departamento de Comercio y Turismo del Ayuntamiento y en el que han participado quince comercios, los tres citados y HEME Shop, MG Decoración Inmobiliaria, Salón de belleza Cleopatra, Lohitzune gizonezko ileapaindegia, Doble A protección solar SL, Pascua Hombre, Pascua Mujer, Mara, Arzu liburudenda, Canela, Done Pedro kontserbak e Higer Optika. Todos ellos deberán mantener el escaparate como lo han presentado al concurso hasta el 7 de enero, para colaborar en la campaña de Navidad que promueve el Ayuntamiento.

La versión navideña del concurso de escaparates es la segunda más veterana, después de la de carnavales. En esta ocasión ha reportado premios de 450, 300 y 200 euros a Juguetería Tartufa, Regalos Andrea y Joski, comercios por los que se ha decantado el jurado.

El primer premio ha sido para la juguetería Tartufa (calles Zuloaga y Matxin de Artzu), que abrió en julio y ya se llevó el segundo premio en el concurso de fiestas. Amaia explica que «después de fiestas me puse a pensar en el escaparate de Navidad y enseguida me vino la idea. Ha supuesto bastante trabajo, pero me han ayudado un amigo trayendo madera, hojas, las panotxas... y mi marido, que se ha implicado un montón». La responsable de Tartufa no oculta que está «muy contenta» y cree que «por pensar en algo y por tomarse la molestia, todos los que participan deberían tener premio».

En segundo puesto ha quedado otro clásico de estos concursos, Andrea regalos (calle Itsasargi), segundo hace un año y ganador en el último certamen de carnavales. Itziar apunta que «me encanta tomar parte en estos concursos. Aunque no hubiera premios, participaría». En su escaparate tiene un ángel cuyas alas son boletos de quinielas y primitivas «que trae buenas noticias y este año así ha sido, porque ha coincidido que hemos dado un quinto premio de la Lotería de Navidad, 20.000 euros».

El tercer puesto en este sexto concurso de escaparates navideños ha sido para Joski (Matxin de Artzu), donde Belén cuenta que «lo más complicado fue pensar la idea y luego ya ver cómo incluir el género. Con trajes de comunión están María y San José en el nacimiento. Solemos participar en todos los concursos menos en el de carnavales, porque estamos más liadas con comuniones».