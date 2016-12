Los tres coros de Eskifaia ofrecen hoy el concierto de Navidad

La iglesia de Santa María Magdalena acoge hoy, a partir de las siete y media de la tarde, el concierto extraordinario de Navidad, en el que participan sus tres agrupaciones y en el que se podrán escuchar canciones muy conocidas y familiares para todo el público.

La actuación empezará con el coro de voces blancas Xatz Eskifaia. que intercalará villancicos en euskera y castellano. Bajo la dirección de Amaia Aldalur, el repertorio de este coro es el siguiente: 'Esta noche nace el niño' (D. Andreo), 'Una pandereta suena' (D. Andreo), 'Dos villancicos vascos' (I. Mocoroa), 'Olentzero (N. Almandoz), 'Gaueko Izar' (J. Domínguez), 'A la nanita nana' (J.R. Gomis y arreglos de Luboff) y 'Dizdizka zeruan' (E. Ugalde).

Txiki, en euskera e inglés

Seguidamente comparecerá el coro infantil Eskifaia Txiki, dirigido por Iñigo Salaberria y acompañado al piano para cantar en inglés los villancicos 'First Noel' (popular) y 'Frosty the snowman' (Rollins&Nelson).

Tras esta breve actuación, el coro infantil seguirá en el escenario, al que se acercará el coro mixto Eskifaia Abesbatza interpretar juntos otras dos obras más: 'Haurtxo maite' (F. Grüber) y 'Hator hator' (arreglos de S. Balza).

La parte final del concierto será para Eskifaia Abesbatza. Su director, Gorka Aierbe, ha seleccionado para esta ocasión cinco villancicos variados: se trata de 'Oh noche de Navidad' (Luis de Aramburu), 'Hymn to the Virgin' (B. Britten), 'Orra Mari Domingi' (arreglos J. M. Usandizaga), 'Christmas Lullaby' (J. Rutter) y 'Adeste fideles' (arreglos J. Reading).

Hasta aquí, lo programado, pero es probable y se confirmará si el público así lo requiere, que haya bises para cerrar en armonía este concierto extraordinario de Navidad.