El pleno aprobó un presupuesto de 19,5 millones de euros para 2017

El Ayuntamiento sacó ayer adelante un presupuesto de 19.517.070 euros para 2017, en un pleno de más de cinco horas de duración y en el que destacaron las muchas enmiendas aprobadas y la actitud de José Miguel Ochoteco (PP) en contra del equipo de gobierno.

Tanto el edil popular como los tres de Abotsanitz votaron en contra, los dos de EH Bildu optaron por la abstención y respaldaron el presupuesto con sus votos positivos los diez representantes de EAJ-PNV y el del PSE-EE.

Además de mencionar los proyectos más destacados del 2017, el alcalde Txomin Sagarzazu quiso «agradecer a todos los que participan en este proceso, el borrador es el resultado del trabajo de mucha gente»

El primer edil señaló que «la situación económica del ayuntamiento es buena, ya que los ingresos superan a los gastos y permite destinar este excedente para financiar gastos de inversión. El presupuesto de 2017 está destinado a la optimización de los recursos mediante el control, la racionalización y la contención del gasto corriente. Dentro de este objetivo general, se pretende orientar los recursos corrientes hacia la inversión, para mejorar las infraestructuras y el bienestar de los hondarribitarras».

Recordó que, «según informe de Intervención, el proyecto de presupuesto está equilibrado en términos de sistema local en cuentas, por lo que cumple los objetivos de déficit. La deuda vida del ayuntamiento y sus organismos autónomos asciende a cero euros, por lo que desde el punto de vista de sostenibilidad financiera sí cumple el objetivo de deuda, así como la regla de gasto».

Además, advirtió que «si la situación económica no mejora y no se produce un aumento de ingresos -y recordamos que por tercer año consecutivo no suben tasas e impuestos-, en un futuro próximo habrá que tomar medidas de reducción de gasto. El remanente de tesorería es de 23.291.932,90 euros».

14 enmiendas aprobadas

Si bien el proyecto de presupuesto tenía una cifra de 19.090.000 euros, se aprobaron enmiendas por valor de 427.070 euros, 204.000 para las seis del PSE-EE, 44.500 para las cuatro de Abotsanitz, 29.000 para las tres de EH Bildu, 25.000 para la del PP y 118.570 para correcciones del equipo de gobierno.

Así como otros años la aprobación de enmiendas supone un recorte de algunas partidas del borrador, en este caso no se llevó a cabo ninguno y el dinero que falta se cubrirá gracias al incremento de la aportación del Fofim (Fondo Foral de Financiación Municipal) al ayuntamiento.